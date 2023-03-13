ننشر قائمة مسلسلات رمضان 2023 السعودية.. بينهما «سكة سفر 2»

أيام قليلة تفصلنا على شهر رمضان المبارك، والمواطنين في الممكلة العربية السعودية حريصين كل الحرص على متابعة الأعمال الدرامية، حيث يخوض السباق الرمضاني هذا العام عدد من المسلسلات المتميزة التي تشهد أبطال لهما أدوارا مميزة ومؤثرة.

ويهل شهر رمضان الكريم، ويبدأ معه قائمة من الأعمال الدرامية السعودية المميزة، حيث يحرص موقع الفجر الإلكتروني دوما على مشاهدة المسلسلات، ومع اقتراب رمضان، تبدأ عرض قائمة مسلسلات رمضان 2023 السعودية، حيث دخلت دراما السعودية السباق الرمضاني لعام 2023 بعدة مسلسلات مميزة يحرص الجمهور على متابعتها.

وفي السطور التالية ووفقا لموقع الفجر الإلكتورني نرصد لكم مواعيد عرضها والقنوات الناقلة لها، لمعرفة مسلسلات رمضان في السعودية التي يتم عرضها هذا العام.

قائمة مسلسلات رمضان 2023 السعودية

وهنا يتم توفير وتقديم خدمة للمواطنين والمتابعين في المملكة العربية السعودية، وفي إطار الخدمات التي نحرص على تقديمها لقرائنا ومتابعينا، ننشر لكم مسلسلات رمضان 2023 السعودية، وخاصة المسلسلات التي سيكون لها باع ومشهورة وسيتم رؤيتها من جانب المشاهدين والجمهور في رمضان.

مسلسلات رمضان 2023 السعودية

وتتميز مسلسلات رمضان 2023 السعودية هذا العام بمجموعة من المسلسلات التي تنقل تفاصيل المجتمع السعودي، كما أن المسلسلات أيضا تعمل على توضيح العادات والتقاليد العربية.

ومن هنا نقدم إليكم تفاصيل عرض المسلسلات ومواعيدهم عرضها والقنوات الناقلة لها حيث تتمثل في ما يلي:

مسلسل طاش ما طاش

يعتبر من المسلسلات السعودية الكوميدية يظهر في رمضان 2023 بموسمه الـ 18، وهو من إخراج عبد الخالق الغانم، ويتم عرضه على منصة شاهد، ويحرص المشاهد على متابعته من خلال قناة Mbc السعودية

مسلسل بطن وضهر

يعتبر من المسلسلات السعودية الكوميدية وينضم إلى قائمة مسلسلات رمضان 2023 السعودية، وهو من بطولة أحمد الجسمي، سعاد علي، إخراج سعود بو عيد.

مسلسل سكة سفر 2

تم عرض الموسم الأول منه وهذا الموسم الثاني، حيث أن مسلسل سكة سفر 2 هو من ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2023 السعودية، هو من الأعمال الدرامية التي نالت إعجاب الجمهور، كما أنه من بطولة سعد عزيز، إخراج اوس الشرقي وعبد الله الوليد، ويتم عرضه على قناة Mbc

مسلسل أستوديو 23

مسلسل استديو 23 هو ضمن مسلسلات رمضان 2023 السعودية، هو من الأعمال الكوميدية من بطولة الفنان حبيب حبيب وإخراج محمد دحام الشمري، كما تحرص قناة Mbc على توفيره في رمضان.

مسلسل شباب البومب

مسلسل شباب البومب قصته مميزة وجذابة وأبطاله مميزين ومتألقين، وهو ضمن مسلسلات رمضان 2023 السعودية، التي تنتمي إلى الكوميدية، ويُعرض على قناة روتانا خليجية

مسلسل دفعة لندن

تعتبر مسلسل دفعة لندن هو ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2023 السعودية، هو من بطولة وسام حنا، ناهد السباعي، إخراج محمد بكير، وتحرص قناة Mbc على تقديم حلقاته.

مسلسل الشرار

مسلسل الشرار هو ضمن مسلسلات رمضان 2023 السعودية، يشارك في بطولة المسلسل ريم عبدالله، ليلى السلمان، إخراج الفوز طنجور، كما أنه يتم عرضه عبر قناة Mbc.