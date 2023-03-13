يلا شوت SSC بث مباشر | مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء يوتيوب Yalla shoot في كاس خادم الحرمين الشريفين

كأس الملك يطل علينا، مباراة الاتحاد ضد الفيحاء AL Fayha FC vs Al Ittihad، مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء يوتيوب Yalla shoot مساء اليوم الاثنين الموافق 12 مارس 2023 على أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم موسم 2022-2023.

موعد مباراة الإتحاد والفيحاء

مواجهة ثأرية مزدوجة تجمع فريق الفيحاء مع الاتحاد مساء اليوم الاثنين الموافق 12 مارس 2023 على أرضية المجمعة الرياضية في دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2022-2023، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية الرابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة الثانية والنصف حسب التوقيت العالمي جرينتش.

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يستضيف ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية المباراة التي تجمع بين فريقي الاتحاد والفيحاء، غدًا الإثنين، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية، وذلك في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، يدخل فريق الفيحاء المباراة في سعيه نحو الحفاظ على اللقب الذي يحمله عن الموسم الماضي، بعد فوزه المفاجيء على فريق الهلال في المباراة النهائية.

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وقد سبق وتأهل الفيحاء للدور ربع النهائي من المنافسات بعد فوزه على حساب نادي الخليج عن جدارة واستحقاق بنتيجة 3-1 في دور ال16، ولكن الفريق يمر مؤخرًا بسلسلة من النتائج المتباينة، حيث سبق وحقق فوزين وتعادلين وخسارة واحدة في آخر 5 مباريات، هذا الموسم في الدوري السعودي، يعد آداء الفيحاء متوسط بشكل عام مع تحقيقه 6 انتصارات و5 تعادلات و8 خسائر، يضع هذا الآداء حاليًا الفيحاء في المركز الحادي عشر من أصل 16 فريقا في جدول الدوري، حيث فاز بنسبة 32% من المباريات التي لعبها هذا الموسم.



ويعد شكل الفيحاء على أرضه متوسط مع النتائج التالية، حيث حقق 3 انتصارات وتعادلان، و3 خسائر، كما يعتبر شكلهم خارج الأرض متوسطًا، وذلك نتيجة ل3 انتصارات و3 تعادلات و5 خسائر، وقد سجل الفيحاء ما مجموعه 24 هدفا هذا الموسم في الدوري السعودي.

مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء يوتيوب Yalla shoot

على الجانب الآخر، يدخل فريق الإتحاد المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد إنفراده بصدارة الدوري السعودي، بعد محاولات عديدة مع فريق النصر، الذي تمكن فريق النمور من الفوز عليه في الجولة الأخيرة بنتيجة 1-0، بفضل هدف اللاعب رومارينيو، ليتفرق بذلك رفاق المصري أحمد حجازي على رجال المدرب الفرنسي رودي جارسيا.

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وقد سبق الفريق وأن فاز في دور ال16 على فريق الشباب بصعوبة بالغة، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، لتتجه المباراة لركلات الجزاء، والتي ابتسم فيها الحظ لصالح الإتحاد الذي أنهاها بنتيجة 4-3 لصالحه.



ويسعى الإتحاد من خلال هذه المباراة استغلال آداءه الجيد مؤخرًا على الرغم من أن المباراة خارج أرضه، وذلك نحو مشوار الوصول للمباراة النهائية والفوز بالبطولة التي سبق وحققها في 9 مناسبات، آخرها عام 2018 عندما فاز في المباراة النهائية على فريق الفيصلي بنتيجة 3-1، بعد اتجاه المباراة شوطين إضافيين تمكن الإتحاد من حسم النتيجة فيه.