القصة الكاملة لأفضل فيلم أوسكار 2023..Everything Everywhere All at Once

نال سبعة جوائز أوسكار

تصدر فيلم Everything Everywhere All at Once مواقع البحث عبر جوجل، بعدما استطاع أن يقتنص سبع جوائز من الدورة الـ95 من جوائز الأوسكار.

وترصد بوابة الفجر فوز فيلم Everything Everywhere All at Once بجائزة أوسكار أفضل فيلم في حفل جوائز أوسكار 2023، كما فازت الممثلة ميشيل يوه بجائزة أوسكار افضل ممثلة دور رئيسي عن فيلم Everything Everywhere All at Once.

عرض فيلم Everything Everywhere All at Onc للمرة الأولى تجاريا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وانطلق في عروض بعدد من دور السينما بدول مختلفة، منها أستراليا وإندونيسيا وألمانيا.

القصة الكاملة لفيلم Everything Everywhere All at Once

وتدور أحداث الفيلم حول تورط مهاجرة صينية مسنة في مغامرة مجنونة، حينما تكتشف أنها وحدها من يستطيع إنقاذ العالم من خلال اكتشاف العوالم الأخرى الموازية لعالمها.

وتنجرف المهاجرة الصينية في منتصف العمر إلى مغامرة مجنونة تستطيع فيها وحدها إنقاذ الوجود من خلال استكشاف أكوان أخرى والتواصل مع الحياة التي كان من الممكن أن تعيشها، وذلك في إطار مغامرات كوميدي وأكشن تبلغ مدته نحو ساعتين و20 دقيقة.

ويعتبر هذا الفيلم من ضمن سلسلة الأفلام الجنونية التي استحقت النجاح عن جدارة، والتي من المتوقع أن تكون بداية موفقة لمجموعة إصدارات سينمائية تركز على فكرة الأكوان المتوازية. وهذا ما يجعلها من الأفلام المميزة والفريدة من حيث تطرقها لأفكار جديدة نابعة من الخيال العلمي الممزوج بالأكشن.

جوائز فيلم Everything Everywhere All at Once في أوسكار 2023

وفاز فيلم Everything Everywhere All at Once، بـ7 جوائز من أصل 11 ترشيحا لجوائز الأوسكار، وتتمثل في الآتي:

جائزة أفضل فيلم وأفضل ممثلة ميشيل يوه عن دورها بالفيلم لتصبح يوه أول ممثلة آسيوية تحصل على الجائزة.

جائزة أفضل مخرج ونالها دانيال كوان ودانيال شينرت.

أفضل مونتاج وأفضل سيناريو أصلي وأفضل ممثلة مساعدة جيمي لي كرتيس.

أفضل ممثل مساعد جوناثان كي كوان.

طاقم عمل فيلم Everything Everywhere All At Once

طاقم عمل فيلم Everything Everywhere All At Once هو على النحو التالي: