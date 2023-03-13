جامعة الملك خالد توضح سبب تعليق الدراسة وتحويلها للبلاك بورد

أوضحت جامعة الملك خالد سبب تعليق الدراسة وتحويلها للبلاك بورد، وتصدر خبر تعليق الدراسة اليوم الاثنين تريند محركات البحث "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، حيث أعلنت اليوم عن تعليق الدراسة وتحويلها للبلاك بورد.

وتعليق الدراسة في جامعة الملك خالد

قررت جامعة الملك خالد في السعودية، اليوم الاثنين تعطيل الدراسة في جميع الكليات والفروع وتحويل الدراسة إلى البلاك بورد، حيث نشر الحساب الرسمي جامعة الملك خالد على تويتر تنويه -أمس الأحد- أكد فيه أنه سيتم تحويل الدراسة عبر منظومة التعليم الإلكتروني والمعروفة باسم البلاد بورد.

وتساءل عدد كبير من الناس عن سبب تعليق الدراسة في جامعة الملك خالد اليوم، ولكن الأمر يعود إلى الأمس.

سبب تعليق الدوام في جامعة الملك خالد

وأكدت جامعة الملك خالد في ذلك التنويه، أن الدراسة سوف يتم تعليقها اليوم في كل فروع الجامعة بالمحافظات، وأن القرار يسري على كل الكليات، وعلى جميع الطلبة والطالبات، وذلك يوم الإثنين 13 مارس.

ويرجع السبب في تعليق الدراسة في جامعة الملك خالد إلى تقارير جاءت من المركز الوطني للأرصاد، ولذلك تم اتخاذ قرار تحويل الدراسة إلى البلاك بورد حرصًا على سلامة جميع الطلاب.

جامعة الملك خالد

جامعة الملك خالد هي جامعة حكومية مقرها في مدينة أبها جنوب غربي المملكة العربية السعودية.

تأسيس جامعة الملك خالد

تأسست جامعة الملك خالد عام 1419هـ، خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حينما كان وليًا للعهد، وذلك في يوم الثلاثاء 9/1/1419 هـ المتضمن الموافقة على دمج فرعي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الملك سعود بمنطقة عسير تحت مسمى جامعة الملك خالد.

وبدأت جامعة الملك خالد بأربع كليات وهي كلية الشريعة وأصول الدين، وكلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية والإدارية، وكلية الطب، وكلية التربية، ومن ثم تمت إعادة هيكلة الكليات القائمة.

حيث تم استحداث عدد من الكليات الجديدة في جامعة الملك خالد وضم كليات البنات وكليات المعلمين وكليات العلوم الصحية إلى الجامعة، حيث بلغ المجموع 29 كلية للطلاب والطالبات.

ترتيب جامعة الملك خالد عالميا

تحتل جامعة الملك خالد المرتبة 2،069 عالميًا، أما حسب تصنيف QS العالمي فإن جامعة الملك خالد واصلت تقدمها في التصنيف الدولي للجامعات QS، حيث حصلت على المرتبة 448 عالميًا.

ترتيب جامعة الملك خالد عربيا

تحتل جامعة الملك خالد المرتبة 24عربيًا (Arab Region University Ranking) لعام 2019م، وبذلك تكون الجامعة ضمن أفضل 10 جامعات عربية، أما داخل السعودية فتحتل جامعة الملك خالد المرتبة الرابعة على مستوى جامعات المملكة العربية السعودية.