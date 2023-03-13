مرتبطة بالعواصف الرعدية.. توضيح هام من "الأرصاد" بشأن إعصار الطائف

شهدت الساعات القليلة الماضية، اليوم الاثنين، تداول عددًا من الفيديوهات والمعروف بـ«إعصار الطائف»، والذي ضرب مدينة الطائف غرب المملكة العربية السعودية.

إعصار الطائف

وتداول عدد من المغردين مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وثقه أحد الأشخاص لتشكل إعصار قمعي بمحافظة الطائف، حيث أظهر الفيديو تسبب الإعصار ببعض الخسائر المادية.

إعصار السعودية اليوم

ونوه حسين القحطاني، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، إلى أن الظاهرة الجوية المرصودة بمحافظة الطائف «إعصار الطائف» تصنف كـإعصار قمعي ولا يتكرر حدوثها بشكل دائم، وغالبًا ما يرتبط حدوثها بالعواصف الرعدية الشديدة.

إعصار في السعودية اليوم

وأوضحت الأرصاد عبر صفحتها بـ«تويتر»، أن الإعصار القمعي يحدث في نطاق ضيق ولفترة زمنية محدودة، وقد رصد المركز تكرار هذه الحالة خلال السنوات الماضية.

وبالرغم من كون الظاهرة محدودة التأثير، إلا أن الأرصاد نصحت الجميع بعدم الاقتراب من الإعصار وأخذ الاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات والتواصل مع المركز الوطني للأرصاد للإبلاغ عنها من خلال وسائل التواصل أو الرقم (1987).