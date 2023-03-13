خطوة نحو الاستقرار.. أمير الكويت يعلق على عودة العلاقات بين السعودية وإيران

تلقى الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، اليوم الإثنين، برقية من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأكد أمير دولة الكويت خلالها، بأن الاتفاق الذي توصلت إليه المملكة وإيران باستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، يُعَد خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي والدولي، والارتقاء بالتعاون بين البلدين، بما يصب في مصلحة جميع شعوب ودول المنطقة.

وأشاد الشيخ نواف الأحمد الجابر، بحرص البلدين وسعيهما المشترك الذي تجسد عبر هذا الاتفاق البناء والمهم، سائلًا المولى سبحانه أن يحقق للمملكة العربية السعودية كل التقدم والازدهار.