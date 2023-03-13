شروط برنامج الإنجليزي المكثف بالكلية التقنية 1444.. وهل متاح للطلبة؟

يعتبر برنامج الإنجليزي المكثف بالكلية التقنية "المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني"، واحدًا من أهم البرامج المميزة التي يرغب العديد في الالتحاق بها، وحددت الكلية تفاصيل برنامج اللغة الإنجليزية المكثف بها، وإجراءات وشروط التسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف 1444.

برنامج اللغة الإنجليزية المكثف

وورد إلى الكلية سؤال يقول "ما شروط برنامج الانجليزي المكثف؟ وهل أستطيع التسجيل وانا طالبة في جامعة طيبة؟"؛ حيث أكد البرنامج أن برنامج اللغة الإنجليزية فقط لخريجين دبلوم الكلية التقنية، وأن جميع التفاصيل عبر بوابة قبولي، وهي البوابة المركزية للتسجيل والقبول لبرامج التدريب الخاصة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وتصل مدة البرنامج إلى 510 ساعات تدريبية على مدى 17 أسبوعًا، إضافةً إلى 90 ساعة تدريب إلكتروني خلال فترة التدريب، ويتم تنفيذه للبنين والبنات في 19 منشأة تدريبية بمختلف مناطق المملكة.

شروط التسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف 1444

وحددت الكلية التقنية شروط التسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف 1444، وهي شروط القبول ببرنامج اللغة الإنجليزية عن بعد (صباحي / مسائي) كالآتي:

- أن يكون المتقدم سعودي أو من أم سعودية.

- أن يكون المتقدم خريج دبلوم الكلية التقنية فقط.

- لا يكون المتقدم خريجًا أو مستمرًا في ذات البرنامج التدريبي المتقدم عليه.

- أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا.

- يشترط عدم التقديم على أي برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية.

- ألا يكون المتقدم ملتحقًا في أي من المنشآت التدريبية.

- ألا يكون المتقدم قد طوي قيده أو مفصولًا تدريبيًا في أي من منشآت المؤسسة التدريبية خلال ثلاثة فصول سابقة من تاريخ التقديم، ولا يشمل الفصل التدريبي الذي تم فيه قرار طي القيد أو الفصل.

- ألا يكون المتقدم مفصولًا تأديبيًا من أي جهة تعليمية أو تدريبية.

- تتم المفاضلة بين المرشحين وفق النسبة الموزونة معدل دبلوم الكلية التقنية 70% وحداثة التخرج 30%.

- ويمكن التسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف 1444، من خلال بوابة قبولي من هنا.

اختبار اللغة الانجليزية المكثف

وتشمل إجراءات أعمال القبول النهائي ببرنامج اللغة الإنجليزية عن بعد (صباحي/مسائي)، ما يلي:

- يتاح التقديم على بوابة القبول لخريجي دبلوم الكليات التقنية فقط.

- يتم استيراد مؤهل الدبلوم لخريجي الكليات التقنية.

- يتاح للمتقدم على البرنامج التقديم على فترة واحدة فقط.

- يتم الفرز المركزي الكترونيًا للمرشحين للقبول ويكون حسب شروط القبول المعلنة ووفق معايير المفاضلة.

- بعد إجراء الفرز، سيتم تحديد المقبولين مبدئيًا في البرنامج ويتاح للإدارة المختصة إجراءات القبول النهائي بالإضافة إلى التواصل مع المرشحين للقبول وإرسال مواعيد اختبار تحديد المستوى والتأكد من صحة المعلومات المدخلة وتوقيع التعهدات مع التنويه بأن اتفاقية القبول متاحة بالصيغة الإلكترونية، ويوافق عليها المتقدم إلكترونيًا وترسل له عند اعتماد القبول النهائي.

- للإدارة المختصة حق إلغاء قبول المرشح / المرشحة حال اكتشاف أن البيانات المدخلة خلال فترة التقديم مخالفة لما هو موجود بالوثائق الرسمية والمؤهلات العلمية والشهادات.