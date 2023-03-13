برواتب مجزية.. وظائف شاغرة في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية | قدم الآن

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جامعة الملك عبد الله
جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية

وفرت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست"، عن عدة وظائف شاغرة (للجنسين)، في عدد من التخصصات، للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة. 

وسنستعرض لكم متابعنا، خلال السطور القليلة التالية، تفاصيل وظائف جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ورابط التقديم، وهي كالتالي:-

وظائف جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست"

وأوضحت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية المسميات الوظيفية، والتي جاءت كالتالي:

- عالم الموظفين Staff Scientist.

- أخصائي تسويق  Marketing Specialist.

- أخصائي صيانة النظام System Maintenance Specialist.

- مدير عمليات الأمن Manager، Security Operations.

طريقة التقديم على وظائف جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية

وأشارت "كاوست" إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط وتفاصيل الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنــــا).

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