سويسرا: اكتشاف إصابة بجنون البقر في إقليم جراوبوندين

أعلن المكتب الاتحادي لسلامة الأغذية والطب البيطري في سويسرا، اليوم الإثنين، عن تسجيل أول إصابة بجنون البقر منذ عدة سنوات، مؤكدًا بأنه تم اكتشاف الحالة خلال مراقبة روتينية لجنون البقر في إقليم جراوبوندين.

وأوضح المكتب، أنه على عكس الشكل الكلاسيكي، فإن المتغير غير النمطي من جنون البقر يمكن أن يحدث بشكل عشوائي ودون أي صلة لوجبة الحيوان في العلف.

ولفت المكتب الاتحادي إلى أنه تم اكتشاف الإصابة لدى بقرة تبلغ 12 عاما وكانت مسجلة للذبح.

ويمكن أن يسفر استهلاك اللحوم الملوثة بجنون البقر عن إصابة البشر بمرض "كروتزفيلد جاكوب" القاتل.