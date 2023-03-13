عاجل.. إبراهيم بودربالة رئيسًا للبرلمان التونسي

فاز إبراهيم بودربالة، منذ قليل، برئاسة البرلمان التونسي، وذلك عقب حصوله على 83 صوتًا خلال أولى جلسات البرلمان الجديد.

وكانت قد شهدت أولى جلسات البرلمان التونسي لاختيار رئيس للبرلمان ونائبين له، فوز إبراهيم بودربالة عميد المحامين التونسيين السابق، بنحو 48 صوتاً، بينما حصل عبد السلام الدحماني على 37 صوتاً في المرتبة الثانية.

وهذه النتيجة تعني عدم فوز أي مترشح بالأغلبية المطلقة من الأصوات ليقرر البرلمان إجراء دور ثانٍ للفصل بين الحاصلين الأولين على أعلى عدد من الأصوات.

ويعمل البرلمان الجديد، بموجب دستور تم إقراره في استفتاء شعبي أنهى منظومة استمرت 10 سنوات ودستور 2014 الذي تعرض لانتقادات بسبب دوره في تشتت مؤسسات الدولة وإضعافها.

الجدير بالذكر أن ثمانية نواب كانوا قد قدموا ترشحهم لرئاسة البرلمان الجديد المنبثق عن الانتخابات البرلمانية التي صوّت فيها الناخبون على الأفراد وليست القوائم الانتخابية، وهم: "إبراهيم بودربالة، ويسري البواب، وهشام حسني، وماهر القطاري، وشفيق الزعفوري، وفوزي الدعاس، وعبد السلام الدحماني، وبدر الدين القمودي".