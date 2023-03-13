الأرصاد السعودية تحذر من عاصفة رملية تضرب المملكة خلال الأيام المقبلة

عاصفة رملية.. حذر المركز الوطني للأرصاد التابع للمملكة العربية السعودية من عاصة رملية ستضرب المملكة خلال الأيام المقبلة، جبهة هوائية باردة مرافقة لمنخفض جوي خماسيني جديد يتسبب بتقلبات جوية حادة في عُموم مناطق الشمال.

عاصفة رملية تضرب السعودية الأربعاء المقبل

عاصفة رملية.. قال المركز الوطني للأرصاد، إن العاصفة الرملية تؤثر في مناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل، ويمتد تأثيرها ليشمل أجزاء من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، والقصيم، والشرقية، والرياض.

وفي نفس السياق، أوضح خبير الأرصاد الجوية خالد الزعاق، في فيديو مصور أن الغبار ينقسم إلى قسمين، الغبار المفاجئ والغبار الرتيب، مشيرًا إلى أن العرب أطلقوا على الغبار اسم "النقع"، متوقعًا في نفس الوقت عاصفة غبارية على المملكة.

وتوقع الزعاق تخلُّق عاصفة رملية منقولة تؤثر على المناطق بتمرحل زحزاح تبدأ يوم الأربعاء على الحدود الشمالية وطريف وعرعر ورفحاء والجوف وحائل، وتمتد نواحي القصيم والشرقية وأجزاء من المدينة ومكة.

وأضاف الزعاق أن عاصفة رملية ستمتد لتنال المناطق الجنوبية في شرورة ونجران.

وقال الزعاق: إن حركة الهواء من مكان إلى مكان آخر تسمى بالرياح، فهي تنتقل من مكان الضغط العالي إلى مكان الضغط المنخفض، وكلما زادت الفوارغ الضغطية، زادت حركة الرياح المثيرة للأتربة، وهو غبار ربيعي أي يتشكل ويتخلق في الربيع، خلال مارس وإبريل، ولا ينتهي إلا إذا تميز فصل الصيف الفعلي في شهر مايو.

وأشار إلى أن القسم الثاني من عاصفة رملية هو غبار رتيب، وهو الغبار المصاحب لرياح البوارح الصيفية، وسميت بهذا لأنها تبرح الأرض بقوتها، وعادة ما يكون في طبقات الجو العليا، بحيث نشاهد الشمس بالقرص التي لا شعاع لها، والعرب يسمون الشمس في هذه الحالة بالشمس المريضة.

كما هناك توقعات بتأثر شمال السعودية يوم الأربعاء 9 مارس 2022 بجبهة هوائية باردة مُرافقة لمنخفض جوي خماسيني جديد، يتسبب بتقلبات جوية حادة في عُموم مناطق الشمال نهار يوم الأربعاء، وتكون على شكل رياحُ قوية وموجاتُ غبارية في عديد من المناطق.

وتأتي هذه الموجة امتدادًا لتأثر عموم بلاد الشام والجزء الشمالي من السعودية بمُنخفض جوي خماسيني عميق يتمركز فوق الأراضي العراقية، هذا المُنخفض سيدفع بعد مشيئة الله برياح قوية السرعة نحو عموم مناطق شمال السعودية وبهبات تتراوح مابين 80-100 كم/ساعة خاصةً على الطرق الخارجية والمناطق المكشوفة.

عاصفة رملية.. وتعتر الرياح تُعتبر كفيلة بتشكيل موجات غبارية خاصةً مع ساعات العصر والمساء تنخفض معها الرؤية الأفقية بشكل كبير، حيث تستوجب الحذر الشديد أثناء القيادة على الطرقات، وذلك في المناطق التالية: الجوف والحدود الشمالية وحائل خاصةً الجزء الشمالي منها وبشكل أقل تبوك، مع المحافظة على مسافة أمان كافية وإضافية جراء انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

عاصفة رملية.. كما نصح بتوخي الحذر وعدم الخروج من المنازل لا سيما مرضى الجهاز التنفسي، والعيون، والحساسية والربو.