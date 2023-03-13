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في واقعة غريبة.. توقيف نائب تونسي عقب أدائه اليمين الدستورية

تونس 365
بوابة الفجر

أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الإثنين، بأنه تم توقيف فرحات حشاد وجدي الغاوي النائب التونسي عن دائرة المروج، وذلك عقب أدائه اليمين الدستورية في البرلمان الجديد.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد تبين أن النائب التونسي مطلوب للعدالة بمذكرة قضائية صادرة ضده، وقد تم الإذن بإخراج النائب من الجلسة العامة للبرلمان.

وفور تنفيذ عملية توقيف النائب، فر "الغاوي" من المحكمة تاركا بطاقة التعريف الوطنية خاصته.

ومن ناحية أخرى، طالبت حنان بيبي المترشحة عن دائرة المروج 5 و6 بأحقيتها في عضوية المجلس بعد إيقاف النائب الحالي عن الدائرة، موضحة أنها رفعت قضية جزائية ضده وقد تم إيقاف رئيس الدائرة الغربية بالمروج ومساعدته.

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