توضيح هام من برنامج "دعم سكني" بشأن العزّاب

أوضح برنامج دعم سكني السعودي، شروط الحصول على دعم سكني، وهل يمكن للعزاب الحصول على دعم سكني أم لا؟، حيث يعتبر برنامج سكني أحد البرامج التي تخدم المواطنين بتقديم باقات الدعم لمختلف الفئات، بهدف لتسهيل امتلاك المسكن للمستفيد، وذلك بتقديم دعم وغير مسترد.

دعم للعزاب

وعن وجود دعم للعزاب، وجه مواطن سؤالا إلى الحساب الرسمي لبرنامج سكني عبر تويتر، يقول: "انا اعزب وعمري ٤١ سنه وابوي وامي متوفين وما عندي سكن هل استحق سكن منكم"، وأجاب البرنامج أن الأعزب لا يستوفي شرط الأسرة، ومن شروط الاستحقاق لدى برنامج سكني أن يكون المتقدم متزوج".

وأوضح برنامج دعم سكني، أنه لمعرفة جميع الشروط واللوائح الخاصة بسكني نرجو منك زيارة اللائحة التنفيذية، عبر الرابط التالي (اضغط هنــــــــــا).

استحقاق سكني برقم الهوية

ويمكن التحقق من استحقاق سكني برقم الهوية من خلال موقع برنامج سكني من هنا، من خلال إدخال رقم الهوية ورقم المرور وكود التحقق ثم تسجيل الدخول.

كما يمكن تسجيل الدخول عبر برنامج النفاذ الوطني الموحد، وفي حال ظهرت حالة الاستحقاق (مستحق) فإنه يمكن للمتقدم الاستفادة من أحد منتجات سكني مباشرة.

التسجيل في الدعم السكني

ويمكن التسجيل في الدعم سكني من خلال الخطوات التالية:

- التسجيل في خدمات منصة سكني لطلب الدعم السكني (اضغط هنـــــا).

- ادخل رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد.

- اضغط (التحقق).

- أدخل البريـد الإلكتروني، وكلمـة المـرور الخاصـة بالحسـاب، ورقـم الجـوال ورمـز التفعيـل.

- بعد إتمام عملية التسجيل، اضغط على أيقونة (التقديم لطلب الدعم السكني).

- اقرأ الشروط والأحكام واختر الموافقة.

- اضغط على (موافق).

- أجب على الأسئلة حول المسكن الحالي، وتأكد من صحة بيانات العائلة.

- إذا أكملت عملية التســجيل بالاستحقاق، ســوف تظهــر رســالة (تهانيـنا، أنت الآن مؤهل للحصول على الدعم الســكني).

- ويتم التسجيل إلكترونيًا عبر تطبيق أو منصة سكني عن طريق الاستحقاق الفوري، عبر الرابط (اضغط هنــــــا).