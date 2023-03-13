ads

ألمانيا ترحب بإعادة العلاقات بين السعودية وإيران

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعرب أولاف شولتس المستشار الألماني، اليوم الإثنين، عن ترحيبه باتفاق المملكة العربية السعودية وإيران على إعادة العلاقات بعد سنوات من القطيعة، ولكنه لم يعلق على دور الصين في التوسط في الاتفاق.

وقال شولتس في مؤتمر صحفي: "من الجيد أن ترغب السعودية وإيران في تطوير علاقة تنطوي على قدر أقل من المواجهة، وهذا ما يمكن أن يقال عنها".

هذا وكانت قد رحبت عدة دول بإعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران، خلال مدة أقصاها شهران، بعد قطيعة استمرت زهاء 7 سنوات.

وفي وقت سابق، اتفقت السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، وفقًا لبيان "سعودي إيراني صيني".

وأعلنت كل من سلطنة عُمان، العراق، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، مصر، قطر، الكويت، سوريا، اليمن، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى كل من، أمريكا، وفرنسا، وتركيا، في بيانات منفصلة، الترحيب بالخطوة.

مجلس التعاون الخليجي الدبلوماسية دبلوماسي الألمان ألماني المانيا التعاون الخليجي مؤتمر صحفي المملكة العربية السعودية السعودية وإيران
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. شعبة الأرز تُفجر مفاجأة بشأن الأسعار

عاجل.. نجم الأهلي يرفض عرض النادي من أجل التجديد

عاجل.. حسم موقف جافي من المشاركة في الكلاسيكو

عاجل.. اتحاد جدة يفقد طارق حامد في نصف نهائي كأس الملك لهذا السبب

فيريرا يضع خطة المكسب.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

بسبب الزمالك.. أول تحرك من الأهلي ضد عقوبة محمود كهربا

"حبيب جوزيه".. الأهلي يقترب من تغيير جديد في الجهاز الفني

تعرف على معلق مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال إفريقيا