ألمانيا ترحب بإعادة العلاقات بين السعودية وإيران

أعرب أولاف شولتس المستشار الألماني، اليوم الإثنين، عن ترحيبه باتفاق المملكة العربية السعودية وإيران على إعادة العلاقات بعد سنوات من القطيعة، ولكنه لم يعلق على دور الصين في التوسط في الاتفاق.

وقال شولتس في مؤتمر صحفي: "من الجيد أن ترغب السعودية وإيران في تطوير علاقة تنطوي على قدر أقل من المواجهة، وهذا ما يمكن أن يقال عنها".

هذا وكانت قد رحبت عدة دول بإعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران، خلال مدة أقصاها شهران، بعد قطيعة استمرت زهاء 7 سنوات.

وفي وقت سابق، اتفقت السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، وفقًا لبيان "سعودي إيراني صيني".

وأعلنت كل من سلطنة عُمان، العراق، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، مصر، قطر، الكويت، سوريا، اليمن، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى كل من، أمريكا، وفرنسا، وتركيا، في بيانات منفصلة، الترحيب بالخطوة.