عبر "المنصة الوطنية الموحدة".. كل ما ترغب في معرفته عن "تأشيرة الزيارة العائلية للسعودية"

كشف مجلس الوزراء السعودي، اليوم الاثنين، عن بعض التحديثات الجديدة فيما يتعلق بالموافقة على طلبات الزيارة العائلية، ومدة صلاحية تأشيرات الزيارة العائلية، وذلك فى إطار رؤية المملكة 2030 من أجل تسهيل الإجراءات على المواطنين.

وقرر مجلس الوزراء لأول مرة تحديد مدة الإقامة في تأشيرات الزيارة إلى المملكة العربية السعودية، وهذا يعني أن التأشيرة صالحة لمدة 3 أشهر، ولا توجد رسوم إضافية لإصدار تأشيرة زيارة للسعودية، ومن أهم الأمور التى يحتاج إليها المقيمين في المملكة العربية السعودية هو دعوة أفراد عائلاتهم من الدرجة الأولى لعدة أشهر في صورة زيارات عائلية شخصية، حسب ما يسمح به القانون السعودي، ولهذا السبب أوضحت وزارة الخارجية المملكة العربية السعودية رسوم تأشيرة الزيارة العائلية إلى المملكة العربية السعودية وكيفية الحصول على التأشيرة إلكترونيًا.

رسوم تأشيرة الزيارة العائلية للسعودية 1444

- تبلغ رسوم تأشيرة الزيارة العائلية للفرد 2000 ريال سعودي لفترات تتراوح من 14 يومًا إلى 3 أشهر.

- رسوم تأشيرة زيارة عائلية لشخص واحد هي 3000 ريال سعودي لمدة 6 أشهر.

- رسوم تأشيرة الزيارة العائلية للشخص الواحد 5000 ريال سعودي لمدة عام واحد.

- تبلغ رسوم تأشيرة زيارة الأسرة 8000 ريال سعودي للشخص لمدة عامين.

طريقة استخراج تأشيرة الزيارة العائلية للسعودية

- أدخل الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية.

- بعد الانتقال إلى الصفحة الرئيسية للموقع، تحتاج إلى اختيار أيقونة خدمات المواطن والمقيم.

- اضغط على زر مقيم لرؤية قائمة بجميع الخدمات التي تقدمها الوزارة للوافدين في المملكة العربية السعودية.

- يرجى تحديد خدمة طلب زيارة عائلية للمقيمين.

- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك وانقر فوق علامة التبويب تسجيل الدخول.

- املأ جميع الرموز الفارغة الموجودة أمامك ببياناتك الشخصية، ثم انتقل إلى بيانات الزائر المدعو واملأها بالكامل.

- بعد عرض رقم الطلب اضغط على زر “تسجيل” برجاء الاحتفاظ برقم الطلب للاستعلام عن تفاصيل الطلب فيما بعد.

- بمجرد مراجعة طلبك والموافقة عليه، ستتلقى رسالة على الجوال.

طريقة تمديد تأشيرة الزيارة عن طريق منصة أبشر لأول مرة

قبل 7 أيام من انتهاء صلاحية تأشيرتك، ستتلقى رسالة نصية من المديرية العامة للجوازات تخبرك بوجوب تمديد التأشيرة إذا لزم الأمر، ويجب أن يتم التمديد خلال فترة السماح، لتجنب حدوث مخالفات، يجب عليك طباعة الرسالة المعروضة على أبشر والذهاب إلى أحد فروع مكتب الجوازات لإكمال إجراءات التمديد بنجاح:

- ادفع رسوم تمديد التأشيرة من حسابك المصرفي قبل الدخول إلى أبشر.

- يتيح لك ذلك إكمال عملية الدفع إلكترونيًا عن طريق زيارة موقع البنك حيث لديك حساب مصرفي، وتسجيل الدخول واختيار المدفوعات الحكومية والنقر.

- في علامة تبويب الدفع بوزارة الداخلية، حدد مزود الخدمة (خدمات المقيمين) وتحت اختيار الخدمة (تمديد تأشيرة الزائر)، أدخل رقم حدود الزائر لإكمال العملية.

- سنقوم أيضًا بتجديد تأمينك الصحي إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني لمزود التأمين الصحي الذي اخترته، أو يدويًا إذا لم يكن ذلك متاحًا.

- الدخول إلى منصة أبشر الشخصية من خلال متصفح الإنترنت، وليس من خلال تطبيق إلكتروني.

- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز الموضح لتسجيل الدخول وأدخل رمز التحقق المرسل إلى هاتفك.

- اختر من خدمات الأسرة أو خدمات الكفيل، اعتمادًا على طبيعة علاقتك مع حامل التأشيرة.

- حدد تمديد تأشيرة الزيارة، واقرأ الشروط والتعليمات أعلاه، ثم اضغط على متابعة.

- ستظهر صفحة بها قائمة بالزائرين حدد “تمديد التأشيرة” بجوار اسم الزائر الذي تريد تمديد تأشيرته.

- راجع معلومات الزائر، وانقر فوق المربع الموجود أسفل الشروط والأحكام، وحدد تأكيد تمديد تأشيرة الزائر.

- تظهر شاشة تؤكد نجاح عملية تمديد التأشيرة.

شروط تأشيرة الزيارة العائلية

- يجب أن يكون الزائر أقارب من الدرجة الأولى مثل الأب أو الأم أو الأخ أو الأبناء أو الزوجة أو الزوج.

- لا يمكن تقديمها خلال فترة الحج.

- التحقق من صحة جميع البيانات المقابلة لجواز السفر.

- يتم تقديم الطلبات عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية.

- يعتمد سعر التأشيرة على طول الزيارة إذا تم تمديدها.

- للتقدم للحصول على تأشيرة زيارة عائلية، يجب أن يكون مقيمًا في المملكة العربية السعودية حتى يتمكن من إرسال زيارات.

- يجب أن يكون لدى الزوار جواز سفر ساري المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل.

- يجب أن يكون عمر الزائر أكبر من 18 عامًا.

- يجب على المتقدمين الحصول على موافقة النموذج الإلكتروني من خلال صاحب العمل أو الغرفة التجارية.

مخالفة البقاء في المملكة بعد انتهاء التأشيرة

وإذا بقي حامل التأشيرة في المملكة بعد انتهاء فترة السماح، فسيتم تغريم الزائر مبلغ 15.000 ريال سعودي عن المخالفة الأولى، و25.000 ريال سعودي عند المخالفة الثانية و50.000 ريال سعودي عن المخالفة الثالثة، وممكن أن تصل إلأى حجز طالب التأشيرة.