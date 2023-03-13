في زيارة مفاجئة.. الرئيس التونسي يتعهد بمتابعة ملف المستشفى الجهوي بغار الدماء

تعهّد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين إلى معتمدية غار الدماء بولاية جندوبة شمال غربي البلاد، بمتابعة ملف إنجاز المستشفى الجهوي في المعتمدية، خلال زيارة غير معلنة.

كما تعهد بمتابعة تنفيذ الحكم القضائي الصادر لفائدة أصحاب العقارات المنتزعة منهم منذ سنوات والذي حال عدم تنفيذه دون انطلاقة الأشغال المتوقفة منذ سنوات رغم استكمال الدراسات وإجراءات الانتزاع لفائدة وزارة الصحة الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع.

وأعرب الرئيس عن استغرابه من عدم إيلاء وزارة الصحة الملف ما يستحقه من اهتمام وتعللها بشطط المبلغ الذي قضت به المحكمة لفائدة المنتزع منهما والذي ناهز 5.7 مليون دينار بمعدل 160د للمتر المربع الواحد وبعد أن عرضته وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في وقت سباق وقبل أن يعترض عليه أصحاب العقار بـ15 دينار المتر المربع الواحد.

وأكد قيس الذي أشرف على جلسة بمقر معتمدية المكان، حضرها إلى جانب والي الجهة، المواطنان الصادر في حقهما حكم الانتزاع، متابعته للملف.

وشدد على ضرورة أن تنطلق أشغال المشروع الممول من دولة الكويت في أقرب وقت ممكن.

وحمل الرئيس المسؤولية لكل من سيثبت علاقته بالتعطيل.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد تلقى ملفا قدمه له المعنيان بالانتزاع محجوب الجامعي، وطلال السديري، بشكل مباشر، حيث تعهد بمتابعة الموضوع بهدف التوصل إلى حل وتمكين المنتزع منهما من مستحقاتهما المالية وفق ما قضت به المحكمة.

وكان سفير الكويت علي الظفيري قد صرح في مايو 2017 خلال اطلاعه على العقار المزمع انتزاعه، بأن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية سيمول بموجب قرض وبفائدة لا تتعدى 1 بالمائة، أربعة مستشفيات بكل من مكثر وحفوز وجلمة وغار الدماء بكلفة تناهز 180 مليون دينار، وأن قيمة المستشفى الجهوي بغار الدماء تناهز 45 مليون دينار.