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زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو فقد السيطرة على كل شيء

العدو الصهيوني
بوابة الفجر

أكد يائير لابيد زعيم المعارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء فقد السيطرة على كل شيء حوله حتى على السياسة الخارجية.

وأوضح لابيد: "الولايات المتحدة ترفض مساعدة نتنياهو، والسعودية وقعت اتفاقا مع إيران، ولم يتم استدعاؤه إلى البيت الأبيض للنقاش".

وأضاف لابيد أن نتنياهو يفقد السيطرة على الاقتصاد، وأن الشيكل ينهار، وتكلفة المعيشة في ارتفاع، ورؤوس الأموال تهرب من إسرائيل.

وتابع: "لقد بعث 255 رجل أعمال من أكبر المستثمرين تحذيرا لنتنياهو أمس أنهم سيتوقفون عن الاستثمار في إسرائيل.

وقال لابيد إن بتسلئيل سموتريتش، هو "أول وزير مالية في إسرائيل يسافر إلى الولايات المتحدة وليس على جدول أعماله لقاء واحد مع مسؤول أمريكي بشكل رسمي".

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