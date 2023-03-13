للعام الـ3.. "التعليم" تعلن عن فتح باب التقديم لبرامج الابتعاث

أعلنت وزارة التعليم السعودية، عن فتح باب التقديم على برامج الإيفاد والابتعاث للعام الـ3، في 7 برامج وتخصصات وهي (التخصصات العلمية، وتخصصات التقنية والمعلومات، واللغة الإنجليزية، واللغة الصينية، والفنون، والطفولة، والتوجيه والإرشاد الطلابي).

تطوير قدرات المنسوبين

وقالت وزارة التعليم، إنها تسعى من خلال ذلك إلى تطوير قدرات منسوبيها من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، ورفع أدائهم وتنمية مهاراتهم للقيام بأدوارهم الفعالة التي تسهم في تحسين جودة التعليم وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

مواعيد التقديم على برامج الابتعاث

وأشارت الوزارة إلى أن رفع طلبات الراغبين في الانضمام للبرامج يستمر حتى 28 / 10 / 1444هـ، في حين سيكون الفرز وإعلان الأسماء المرشحة للمقابلات الشخصية واستكمال إجراءات الترشيح في الفترة من 15 / 11 / 1444 حتى 25 / 12 / 1444، على أن يباشر المبتعث أو المبتعثة الدراسة خلال 6 أشهر من صدور قرار الابتعاث.

ويأتي ذلك في إطار توجه وزارة التعليم نحو تطوير وتأهيل شاغلي الوظائف التعليمية وفق المعايير المهنية والاحتياجات التدريسية، بما يعزز الوصول لتحقيق الأداء الأمثل، وتحسين مخرجات التعليم.