مصرع وإصابة 8 أشخاص بحادث تصادم سيارة ميكروباص ونقل بالإسكندرية

شهد طريق إسكندرية الصحراوي، اتجاه منطقة كارفور بناطق دائرة محربك وسط المحافظة، حادث تصادم سيارة ميكروباص وآخري نقل أدى إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الضحايا والمصابين إلى 3 مستشفيات عامة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، لمكان الحادث.

مصرع وإصابة 8 حادث مروري الإسكندرية

كانت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم لسيارة ميكروباص، وسيارة نقل مما ادي إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بطريق إسكندرية الصحراوى، بمنطقة محربك مدخل كارفور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، مدعومة بسيارات الإسعاف.

وتم نقل الضحايا للمشرحة، والمصابين لمستشفيات جمال حمادة مستشفى ورأس التين ومستشفي جمال عبد الناصر، لتلقي العلاج اللازم وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة ورفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية.