ads

مصرع وإصابة 8 أشخاص بحادث تصادم سيارة ميكروباص ونقل بالإسكندرية

محافظات

 

شهد طريق إسكندرية الصحراوي، اتجاه منطقة كارفور بناطق دائرة محربك وسط المحافظة، حادث تصادم سيارة ميكروباص وآخري نقل أدى إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الضحايا والمصابين إلى 3 مستشفيات عامة،  وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، لمكان الحادث.

 

 

مصرع وإصابة 8 حادث مروري الإسكندرية 

 

كانت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم  لسيارة ميكروباص، وسيارة نقل مما ادي إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين  بطريق إسكندرية الصحراوى، بمنطقة محربك مدخل كارفور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، مدعومة بسيارات الإسعاف. 

وتم نقل  الضحايا للمشرحة، والمصابين لمستشفيات جمال حمادة مستشفى ورأس التين ومستشفي جمال عبد الناصر، لتلقي العلاج اللازم وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة ورفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية.

الاسكندرية واقعة سيارة نقل حادث تصادم بلاغ الحماية المدنية 3 أشخاص
Elfagr.org

مواد متعلقة

السيطرة على حريق داخل مخزن بمصنع أعلاف بالمنوفية

السيطرة على حريق مصنع ورق بشرق النيل في بني سويف
ads

الأكثر قراءة

بالاسماء.. نجم الأهلي يطالب بالتعاقد مع 5 صفقات قوية الصيف المقبل

عاجل.. شعبة الأرز تُفجر مفاجأة بشأن الأسعار

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

عاجل.. تغييرات بالجملة في الجهاز الفني لنادي الزمالك

عمرو الليثي ينهار من البكاء لهذا السبب

نجم الكرة المصرية السابق يتسائل: ما هو دور لجنة التخطيط بالنادي الأهلي

عاجل.. نجم الأهلي يرفض عرض النادي من أجل التجديد

عاجل.. الأهلي يكشف حقيقة أزمة محترف الفريق