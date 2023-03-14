دراما رمضان 2023.. مسلسل "مربى العز"

تحتل الدراما السورية مكانة كبيرة في موسم مسلسلات رمضان 2023 وينتظرها الجمهور بشغف كبير والكثير منهم متحمس لمسلسل مربى العز على وجه الخصوص من مسلسلات رمضان 2023 فيضم المسلسل عدد من أبرز نجوم التمثيل في العالم العربي، وستقدم لكم بوابة الفجر الإلكترونية كل ما تود معرفته عن مسلسلات رمضان 2023 وعن مسلسل مربى العز.

مسلسلات رمضان 2023.. قصة مسلسل "مربى العز"

هو مسلسل سوري يناقش أحوال المجتمع السوري ويبرز الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي عشاتها الحارة الدمشقية في تلك المرحلة، وتدور أيضا أحداث مسلسل مربى العز في 3 حارات دمشقية في فترة سابقة من الزمن وهي من 1900 إلي 1919، وكل حارة لها زعيم أبناءه تربوا على العز، وهناك من لا يعجبهم تلك العائلات الماسكة للزعامة فتتسلل المكائد لسلب الشباب حقهم في زعامة القرية بعد آباءهم، وتبدأ الحلقات من طفولة 3 أطفال ثم نتابع مشوار هؤلاء الثلاث أطفال والمصاعب التي واجهتهم، وتؤكد التوقعات أنه سيكون من أقوى المسلسلات السورية في موسم مسلسلات رمضان 2023.

مسلسلات رمضان2023.. طاقم عمل مسلسل مربى العز



إخراج: رشا شربتجي

تأليف: علي الصالح

طاقم العمل: عباس النوري، سوزان نجم الدين، أمل عرفة، محمود نصر، نادين خوري(نادين حمصي) أسامة الروماني

مسلسلات رمضان2023.. قنوات عرض مسلسل مربى العز

قناة mbc، إم بي سي

منصة شاهد

مسلسلات رمضان2023.. نبذة عن أبطال مسلسل مربى العز

النجم عباس النوري

الفنان عباس النوري

هو ممثل سوري ولد بالعصمة السورية دمشق عام 1952، كان مهتم منذ صغره بقراءة الكتب المتخصصة بالسينما والمسرح، وشكل فرقة مسرحية كانت تؤلف وتخرج وتمثل، ثم دخل إلي التلفزيون في آخر السبعينات وبدأ بسهرة تلفزيونية تسمى (سمر).

أشهر أعماله:

مسلسل أبو جعفر المنصور، مسلسل الاجتياح، مسلسل الحصرم الشامي (الجزأ الأول والثاني)، مسلسل أولاد القيمرية، مسلسل ليالي الصالحية.

الفنانة سوزان نجم الدين

الفنانة سوزان نجم الدين

ممثلة سورية خريجة من كلية الهندسة المعمارية، دخلت مجال الفن خلال دراستها في بداية التسعينات، كان أول اعمالها هو مسلسل ( الدخيلة)

أشهر أعمالها:

أنا وأنت وأمي وأبي، وثيقة شرف، امرأة من رماد، بيوت من ورق، الهاربة، صلاح الدين الأيوبي.

الفنان محمود نصر

الفنان محمود نصر

فنان سوري الأصل ولد بدمشق، عمل كمعيد بمعهد الفنون المسرحية، وبدأ عمله كممثل في الدراما التلفزيونية عام 2007، حيث شارك في العديد من الأعمال ولكن مسلسل (ممرات ضيقة) هو العمل الذي يعتبر الإنطلاقة الفعلية له

أشهر أعماله:

60 دقيقة، رسائل الكرز، ممالك النار، قناديل العشاق، دفعة بيروت، دانتيل

الفنانة نادين خوري

نادين خوري (نادين حمصي)

ممثلة سورية ولدت في 26 يوليو 1959 بدأت مسيرتها الفنية عام 1977 من فيلم ( الصحيفة الحسناء) وشاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات

أشهر أعمالها:

الآماني المرة، عابرو الضباب، الخط الأحمر، الداية، جبال النار