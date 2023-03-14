أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه.. ترقب لمستويات جديدة

سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري استقرار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023، بعدما شهدت استقرار منذ بداية تعاملاته، وسط ترقب لتحقيق العملة الأمريكية مستويات جديدة أمام الجنيه.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم:

سعر الدولار اليوم بالبنك المركزي المصري:

سجل سعر الدولار اليوم بالبنك، نحو 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي المصري:

سجل سعر الدولار اليوم بالبنك، نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم ببنك مصر:

سجل سعر الدولار اليوم بالبنك، نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك التجاري الدولي:

سجل سعر الدولار اليوم بالبنك، نحو30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك اتش اس بي سي:

سجل سعر الدولار اليوم بالبنك 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك الأسكندرية:

سجل سعر الدولار اليوم بالبنك، نحو30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك المصرف المتحد:

سجل سعر الدولار اليوم بالبنك، نحو30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك أبو ظبي التجاري:

سجل سعر الدولار اليوم بالبنك، نحو30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك المصرف المتحد:

سجل سعر الدولار اليوم بالبنك، نحو30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بمصرف ابو ظبي الاسلامي.

سجل سعر الدولار اليوم بالبنك، نحو30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

الضغوط مستمرة على الجنيه المصري:

أكد عدد من الخبراء وبنوك الاستثمار أن الضغوط على الجنيه المصري مقابل الدولار مازالت مستمرة إذا يرجح في حدوث انخفاضات اخري بقيمة الجنيه خلال الايام القادمة خاصة مع اقتراب مراجعة الأولي لبرنامج صندوق النقد الدولي.

ومن المقرر أن يتم إجراءا مراجعة الاولي لبرنامج صندوق النقد الدولي خلال شهر مارس الجاري لصرف الشريحة الثانية من القرض بقيمة 347 مليون دولار، حيث سبق وأن اوصي صندوق النقد الدولي بتطبيق سياسية سعر صرف مرن لتحمل الاقتصاد الصدمات الخارجية.

وأكد محمد أبو باشا كبير المحللين الاقتصاديين بالمجموعة المالية هيرميس، أن الجنيه اصبح جاذب للاستثمار بعد التراجعات السابقة، ولكن نقص العملة الصعبة قد تؤدي إلى تراجع محدود في قيمته.

وسبق وان اكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ان مصر لديها خطة لتلبية إحتياجتها الدولارية، في الوقت التى تواصل فيه الافراج عن كافة البضائع المحتجزة بالموانئ، حيث أن إجمالي البضائع المُفرج عنها خلال الفترة من يوم 18 وحتى 23 يناير 2023، بلغ ما يزيد على 1.5 مليار دولار.