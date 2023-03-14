أسعار الدواجن اليوم فى مصر بعد الافراج عن كميات جديدة من الإعلاف

استقرت اسعار بيع الدواجن في الاسواق المحلية وارض المزرعة، مع قيام الحكومة بتوفير الاعلاف للمربين لزيادة المعروض من الدواجن قبل دخول شهر رمضان الذي يرتفع فيه حجم الاستهلاك عليها.

أسعار الدواجن اليوم بأرض المزرعة:

استقرت اسعار الدواجن بارض المزرعة اليوم بين مستويات 70 إلى 73 جنيها للكيلو، كما استقر سعر الكتكوت ليتراوح بين 20 إلى 21 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ بالمحلات اليوم:

استقرت اسعار الدواجن الحية عند 80 جنيها للكيلو بالمحلات.

استقرت اسعار الوراك بمحلات الدواجن عد 82 جنيه للكيلو.

استقرت اسعار الفيلية عند 166 جنيها للكيلو.

اسقرت اسعار الهياكل عند 46 جنيها لللكيلو والكبد والقوانص عند 70 جنيها.

الإفراج عن 166 ألف طن اعلاف "الذرة والصويا":

في إطار متابعة توجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الافراج عن مستلزمات الاعلاف

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الافراجات مستمرة بالتنسيق مع البنك المركزي:-

واضاف "القصير" إنه خلال الفترة من 3/3/2023 حتى 9/3/

تم الإفراج عن 166 ألف طن من الذرة وفول الصويا بنحو 81 مليون دولار.

وأضاف ان الإفراج شمل 119 ألف طن من الذرة بنحو 43 مليون دولار ونحو 47 ألف طن من فول الصويا بقيمة نحو 35 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بنحو 3مليون دولار.

ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 9 مارس 2023) 3،049 مليون طن منهم 2،163مليون طن ذرة، 886 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1،515مليار دولار

وأكد "القصير" ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا والتي هي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية.