طريقة التسجيل والدخول في منصة مدرستي السعودية

تصفح موقع جوجل “Google”واكتب في صندوق البحث عن منصة مدرستي، الطلاب والمعلم، ويُمكنك بعد ذلك الوصول مباشرة إلى النظام الأساسي، وإذا لم يتم تسجيل الدخول في المنصة بنجاح، تحتاج إلى النقر فوق خيار تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoftمن هنا

وقم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال البريد الإلكتروني، ثم إدخال كلمة المرور في مكانها المُخصص لها، ثم النقر مباشرة بعد ذلك فوق زر الدخول.

ثم انتظر لفترة من الوقت، سيتم نقلك مباشرة إلى الصفحة الرئيسية لكادر الطلابي المدرسة وستستفيد من الخدمات التي تقدمها.

أطلقت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، منصة مدرستي المُخصصة للطلاب والتي تهدف إلى تبسيط وتسهيل الدورات الأكاديمية، بالنسبة للطلاب والمعلم كذلك.

منصة مدرستي

مدرستي هو نظام للتعليم عن بعد أنشأته وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية في ظل انتشار جائحة كورونا لتسهيل التعلم على طلاب الروضة والمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية.

رابط منصة مدرستي

قدمت المملكة رابط منصة مدرستي، حرصًا منها على تطوير العملية التعليمية وتوعية جميع الطلاب بجميع الخدمات والأدوات التعليمية، التي تضمن تقديم هذه العملية كما هو مُخطط لها في المملكة.

أطلقت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية هذه المنصة التعليمية المدرسية، وهي منصة المُخصصة للطلاب والمعلم وأولياء الأمور كذلك، والتي يمكن الوصول إليها عبر أي حساب Microsoft، من خلال هنا.