الأردن تفتتح معرض الغذاء الأردني الدولي "جوردن فود"

افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل الأردني يوسف الشمالي، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات معرض الغذاء الأردني الدولي "جوردن فود".



ويعد معرض "جوردن فود" المقام بالمركز الأردني للمعارض والمؤتمرات الدولية في مكة مول، بدورته السادسة على مساحة 11 ألف متر، أكبر معرض للغذاء بالمملكة، وتنظمه شركة "المروجون الدوليون للتسويق وتنظيم المعارض (إبكو)"، بمشاركة 100 شركة محلية وخارجية.



وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أهمية معرض الغذاء الأردني الدولي للترويج للمنتجات الوطنية وإبراز الجودة العالية التي وصلت إليها، ما يعزز ثقة المستهلك الأردنية بالصناعة الوطنية بخاصة الغذائية منها.



وبين أن الصناعات الغذائية تلعب دورا هاما في دعم واستقرار منظومة الأمن الغذائي بالمملكة، مشيرا إلى أن إنتاج بعض السلع الغذائية وصل لحد الاكتفاء الذاتي مثل؛ الألبان ومنتجاتها وبيض المائدة والدجاج ومنتجاته.



ولفت إلى أن معظم المصانع المحلية تحقق المتطلبات الدولية لجودة وسلامة الغذاء والتي تعتبر أهم الخطوات لاختراق الأسواق الدولية والإقليمية، إضافة إلى أن بعض المصانع الغذائية قد حصلت على الاعتماد الأميركي للتصدير إلى الولايات المتحدة من خلال هيئة الغذاء والدواء الأميركية، كما أن مصانع الغذاء الأردنية تخضع لرقابة مستمرة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء والعديد من الجهات الرقابية الأخرى.



وأشار المهندس الجغبير إلى أن عدد المنشآت العاملة في قطاع الصناعات الغذائية يبلغ 2800 منشأة، برأسمال 660 مليون دينار، فيما تُشغل أكثر من 50 ألف عامل وعاملة، مبينا أن صادرات القطاع شكلت العام الماضي ما نسبته 9 بالمئة من إجمالي الصادرات الكلية وبقيمة 558 مليون دينار.



من جهته، قال عام شركة "ابكو" رائد أبو سعدة، إن المعرض يتيح للمواطن الأردني والعربي والأجنبي الاطلاع على اخر تطورات صناعة الغذاء الأردني وقدرتها على منافسة الصناعات الغذائية الأجنبية من حيث المواصفات والجودة والأسعار المناسبة.



وأضاف أن المعرض يستمر 5 أيام ويفتح أبوابه من الساعة الثانية ظهرا وحتى التاسعة ليلا، ويتضمن فعاليات مختلفة؛ منها طهي الطعام على يد 10 من أمهر الطهاة محليا وعالميا، وتذوق الطعام، وتوزيع هدايا وجوائز، إضافة للعديد من الفعاليات الترفيهية.



وبين أبو سعدة أن الشركة تعمل حاليا على تأسيس فروع لها وتحالفات مع شركات أخرى خارجيا قريبا في بعض الدول العربية، وسيتم خلال الأيام المقبلة افتتاح أول فرع للشركه في دولة الإمارات العربية المتحدة للترويج للصناعة الوطنية، ومركز لرجال الأعمال الأردنيين.



من جهته، قال الخبير بشؤون الغذاء والضيافة رائد حماده إن المعرض فرص مهمة للاطلاع على اخر التطورات في مجال التصنيع الغذائي سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو الدولي، مشيرا إلى أن صناعة الغذاء الأردنية حققت مستويات عالية من الجودة وباتت تتواجد بشكل واسع في أسواق الكثير من الدول.



وأشار إلى أن المعرض يتيح الفرصة للمستهلك الأردني للاطلاع على البدائل المتوفرة في السوق المحلية من مختلف أصناف المواد الغذائية، سيما الأساسية منها، إضافة إلى المأكولات التي تقدمها المطاعم ومحال الحلويات بالمملكة.



وأكد حماده أهمية المعارض التي تقام بالمملكة في تنشيط الحركة السياحية وتحريك عجلة العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمية.