عاجل.. إدارة بيراميدز تجتمع مع اللاعبين بعد الخسارة من البنك الأهلي لهذا السبب

أكد مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز أن الرئيس التنفيذي للنادي المهندس ممدوح عيد قد عقد جلسة هامة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، والجهاز الفني، على خلفية الخسارة الأخيرة في الدوري أمام نادي البنك الأهلي.

وخلال الجلسة أبدى الرئيس التنفيذي غضبه الشديد من الخسارة وضياع ٣ نقاط هامة ومؤثرة في مسيرة الفريق بالدوري، والمنافسة على اللقب، مؤكدا أنه من لن يقبل بداية من الآن فقدان أي نقاط جديدة في البطولة المحلية، خاصة وأن النادي هدفه الاستمرار في المنافسة على الدوري حتى آخر لحظة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تكرار الأمر مستقبلا.

تحذير من ممدوح عيد لفريق بيراميدز

وحذر ممدوح عيد خلال الجلسة، اللاعبين من التهاون، وأنه لا يوجد لاعب أكبر من الفريق والكل هدفه واحد وهو حصد البطولات هذا الموسم، خاصة وأن بيراميدز وصل لنهائي الكأس وما يزال منافسا على لقبي الدوري وكأس الكونفدرالية، ومحذرا بعقوبات قاسية حال تكرار خسارة البنك الأهلي في المرحلة المقبلة ومشددًا على أنه لا مكان فى بيراميدز لأي عنصر متخاذل وأن الجميع يقبل الخطأ فى حدود الاجتهاد ولكن لا نقبل التخاذل أو التعالي فيما يتعلق بمصلحة الفريق سواء في التدريبات أن المباريات أو كذلك أسلوب حياتهم الشخصية بما يضر بالفريق، وأنه لا يوجد مكان محجوز لأحد إلا بالعمل الجاد والإخلاص وبذل أقصى مجهود.

وأبدى المدير الفني البرتغالي چايمي باتشيكو لمساعديه ارتياحه للتدخل الحاسم من الإدارة واجتماع الرئيس التنفيذي بهم ورد الفعل الإيجابي الذي تعامل به اللاعبون وهو ما وضح خلال المران بالحماس الكبير والمجهود الذي بذله اللاعبون للتعبير عن رغبتهم الكبيرة فى تعويض تلك الخسارة المفاجئة.

وتقدم لاعبو الفريق خلال الجلسة باعتذار للرئيس التنفيذي على الخسارة المفاجئة أمام البنك الأهلي وأنه لا يمكن تكرارها مستقبلا وتعاهدوا على عدم فقدان أي نقطة في اللقاءات المقبلة، وأن تركيزهم بالكامل منصب حاليا على مباراة الجيش الملكي المغربي في الجولة الخامسة من مجموعات الكونفدرالية والتي لا بد من الفوز بها من أجل تأمين التأهل للدور ربع النهائي من البطولة التي يطمع الفريق للفوز بلقبها هذا الموسم.