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"سوق أبوظبي": بدء فترة حظر تعاملات مطلعي الشركات المُدرجة 17 مارس

الاقتصاد
بوابة الفجر

 أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أن فترة حظر تعاملات مطلعي الشركات المدرجة ستبدأ اعتبارًا من 17 مارس الجاري.


وذكر السوق، في تعميم اليوم، أن فترة الحظر ستستمر حتى إفصاح الشركات المدرجة بشكل كامل عن بياناتها المالية للربع الأول من العام الجاري.


وأوضح السوق أن هذا القرار سيعمم على جميع الشركات المُدرجة وجميع الإدارات والوسطاء المعتمدين والمستثمرين لدى السوق.


ووفق المادة رقم /14/ من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع لسنة 2001، يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المُدرجة أوراقها المالية فـي السـوق ومديرها العام أو أي من الموظفين المطلعين على المعلومات الجوهرية للشركة التعامل بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير أو بأي صفة أخرى لحساب غيره في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لتلك الشركة، إذا كان أي من هذه الشركات مدرجة أوراقها في السوق، قبل /15/ خمسة عشر يومًا من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف السنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية.

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