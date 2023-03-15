للدورة الثالثة على التوالي..اختيار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ضمن جوائز التميز الحكومي

حصل الدكتور عمرو أبوالفتوح، مدير عام إدارة الاستثمار الأجنبي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على جائزة التميز الحكومي في دورتها الثالثة كأفضل مدير عام، لتحافظ الهيئة على تواجدها الدائم ضمن فئات الجائزة المختلفة للعام الثالث على التوالي، كما تم منح الدكتورة إيمان منصور، رئيس قطاع سياسات الاستثمار، والدكتور محمد فايز، مدير عام الدعم المعرفي والترجمة بالهيئة شهادتي تقدير على جهودهما في تحسين الأداء الحكومي بالهيئة العامة للاستثمار.

وقامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإعلان أسماء الفائزين بالدورة الثالثة لجائزة مصر للتميز الحكومي خلال فعاليات الحفل الذي عقدته الوزارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيدة/ مريم الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء بالإمارات.

كانت الهيئة قد فازت بثلاث جوائز في الدورة الثانية من مسابقة مصر للتميزالحكومي في فئات أفضل موظف حكومي، وفريق العمل المتميز، كما تم منح منصة فكرتك شركتك جائزة الابتكار والإبداع، وفي الدورة الأولى حصدت الهيئة جائزة أفضل مؤسسة حكومية تُقدم خدمات ذكية، عن خريطة مصر الاستثمارية.

وأكد السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الفوز بجوائز التميز الحكومي يعكس التزام الهيئة بمعايير الكفاءة والتطوير المستمر لقدرات العنصرالبشري بغرض تقديم أفضل خدمات ممكنة للمستثمرين، ودعم جهود الدولة لجذب الاستثمار وتحقيق التنمية.