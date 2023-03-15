"كونتكت" و"بهية" توقعان بروتوكول تعاون لدعم محاربات سرطان الثدي

إيمانا بمسؤوليتها المجتمعية: "كونتكت" تدعم محاربات سرطان الثدي بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة "بهية"

وقعت شركة كونتكت المالية القابضة بروتوكول تعاون مع مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، وجاء ذلك في إطار الاهتمام بالمسئولية المجتمعية ودعم المرأة، وذلك لتقديم خدمة أفضل لكل سيدة مصرية مصابة بسرطان الثدي وتقديم الدعم المادي والمعنوي والوصول إلى أعلي درجات التشجيع لمحاربات بهية ولتقديم ندوات التوعية وتقديم خدمة الكشف المبكر للموظفات.

وقالت الدكتورة هايدي المصري، مدير عام قطاع الموارد البشرية والتطوير المؤسسي بمجموعة كونتكت المالية: إن استمرار دعمنا لمستشفى بهية لمتابعة مسيرتها في علاج الآلاف من السيدات بالمجان، وطمأنة الآلاف منهن على صحتهن، هو تعبير عن سعادتنا بذلك.

وأكدت هايدي المصري: "إن هذا البروتوكول الجديد يأتي ضمن مبادرات مجموعة كونتكت في تعزيز مجالات المسئولية المجتمعية التي تصب في صالح مجتمعنا المصري ليحظى بحياة أفضل، وتتمحور مساهمتنا هذه المرة لدعم أمهاتنا وسيدات مصر، وحرصا منا أيضا على صحة الموظفات لدي الشركة ومساعدتهم لحماية أنفسهم من أي مرض ومساندتهم للكشف المبكر والتوعية بأهمية ذلك علي صحتهن."

ومن جانبها أعربت الدكتورة جيلان أحمد، المدير التنفيذي لمؤسسة بهية، عن بالغ سعادتها واعتزازها بوجود شركات مصرية رائدة مثل " كونتكت " تهتم بالعمل المجتمعي وتضعه على قائمة أولوياتها، لدعم الحياة الكريمة للمواطن المصري في مختلف المجالات خاصة بصحة المرأة المصرية ومحاربة سرطان الثدي،

وأشارت الدكتورة جيلان أحمد،إلى أن مستشفى بهية تعتز بما تقوم به من دور كبير في دعم صحة المرأة المصرية، والكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان وفقًا لأفضل المستويات العالمية."

وأشاد السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية، بجهود مؤسسة بهية في دعم المرأة ومساندتها والحفاظ علي صحتهن من الأمراض، وأكد زعتر علي أن المرأة لعبت دورًا رئيسيًا في المساهمة والتأثير في مجتمعنا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن نسبة القيادة النسائية في مجموعة كونتكت بلغت 25% من إجمالي المجلس التنفيذي، وتتنوع مناصبهن من رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب إلى مديرين تنفيذيين وأعضاء معينين للمديرين التنفيذيين ومديري إدارات في مختلف الشركات والقطاعات التابعة للمجموعة.

كما أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت على أن ذلك يأتي إيمانا من المجموعة بدور المرأة وأهميته في المجتمع وبمساهمة المرأة في التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الشركة تقدر دور المرأة بشكل كبير ولذلك اتخذت الشركة خطوة إيجابية من خطوات المسئولية المجتمعية، بتوقيع هذا البروتوكول مع مؤسسه بهية، حرصا من المجموعة على سلامه وصحة المرأة كونها أحد الأعمدة الرئيسية في الوطن.

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