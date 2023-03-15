مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري ابطال اوروبا

مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر اليوم في دوري ابطال اوروبا، تقام مباراة ليفربول وريال مدريد يوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي في القاهرة والساعة الحادية عشرة مساءً بالضبط بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتقام مباراة الإياب بين ليفربول وريال مدريد على ملعب “سانتياغو برنابيو” وسيستضيف النادي الملكي فريق الريدز في مباراة الأسبوع الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفاز ريال مدريد، الذي تمكن من هزيمة ليفربول في المباراة الأولى التي خاضها على ملعب أنفيلد الإنجليزي، بالمباراة 5-2 لصالح النادي الملكي.

وسيواجه محمد صلاح ورفاقه مهمة صعبة، حيث يحتاجون إلى تسجيل أربعة أهداف ضد ريال مدريد لتحقيق النصر، بشرط ألا يسجل ريال مدريد أي هدف في مرماه.

مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر في دوري ابطال اوروبا

مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر في دوري ابطال اوروبا

من ناحية أخرى، يحتل ليفربول المركز الثاني في دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة في المجموعة، كما التقى الحمر في 6 مباريات ضد ريال مدريد، نتج عنها 5 انتصارات وخسارة واحدة. بينما سجل شباكهم 6 أهداف في البطولة.

من ناحية أخرى، يحتل ريال مدريد المركز الأول في مجموعته بمجموع 13 نقطة برصيد 4 انتصارات وتعادل واحد وخسارة واحدة، فيما سجل النادي الملكي 15 هدفًا واستقبلت شباكه 6 أهداف.

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مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر في دوري ابطال اوروبا

أبرز وأهداف مباراة ليفربول وريال مدريد 5-2 في ذهاب دوري أبطال أوروبا

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

في الدوري الإنجليزي الممتاز، يحتل الريدز المركز السادس برصيد 42 نقطة، وسجل 47 هدفًا واستقبلت شباكه 29 هدفًا.

فاز ليفربول في 12 مباراة وتعادل في 6 وخسر 8 مباريات.

مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر في دوري ابطال اوروبا

مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر في دوري ابطال اوروبا



ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

بينما يحتل ريال مدريد المركزين الثاني والثاني في الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة بفارق 9 نقاط خلف المتصدر برشلونة، حقق ريال مدريد 17 مباراة وتعادل 5 و3 هزائم.

نجح لاعبو ريال مدريد في تسجيل 50 هدفا في 25 مباراة، بينما تلقى النادي الملكي 19 هدفا.