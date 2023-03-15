يلا شووت.. مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا يلا شوت اليوم

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بوابة الفجر

يلا شووت.. مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا يلا شوت اليوم، اليوم الأربعاء 15-3-2023 ينتظر عشاق جولة الساحرة حول العالم متابعة العديد من المباريات المهمة والقوية التي ستقام اليوم، ولا سيما مباراة ريال مدريد ضد ليفربول ونابولي - فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا وساوثامبتون - برينتفورد ضد برايتون. كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز وكذلك مباريات بطولة الدول العربية - كأس الملك سلمان للأندية.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15 مارس 2023 في الدوري الإنجليزي
برايتون ضد كريستال بالاس: 9.30 مساء، بي أن سبورت بريميم 3.

ساوثهامبتون ضد برينتفورد: 9.30 مساء، بي أن سبورت اكسترا 1.

موعد مباريات اليوم الأربعاء 15-3-2023 في دوري أبطال أوروبا
الريال ضد ليفربول: 10 مساء، بي أن سبورت بريميم 1.

نابولي ضد أيتراخت فرانكفورت: 10 مساء، بي أن سبورت بريميم 2.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 15-3-2023 في كأس العرب للأندية الأبطال 2023- كأس الملك سلمان
نواذيبو ضد شباب الأردن: 4 عصرا، الكأس 3.

نادي الكويت ضد شبيبة الساورة: 5.30 مساء، الكأس 1.

الجيش الملكي ضد الاتحاد: 7 مساء، الكاس 2.

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ماتشات اليوم الأربعاء 15-3-2023 في دوري المؤتمر الأوروبي
إسطنبول باشاك شهير ضد جنت: 7 مساء، بي أن سبورت اكسترا 2.

قبل مباراة الريال ضد ليفربول اليوم.. أبرز أهداف ليفربول في إسبانيا


بطاقة مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا اليوم
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الريال ضد ليفربول
الأربعاء 15 مارس 2023،
10 مصر، 11 السعودية
beIN Sports 1 HD Premium
سانتياجو بيرنابيو
 

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