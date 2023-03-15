الحكومة الدنماركية: إنشاء صندوقًا بمليار دولار لمساعدة أوكرانيا

أعلنت الحكومة الدنماركية، اليوم الأربعاء، عن اعتزامها إنشاء صندوقًا بقيمة 7 مليارات كرونة دنماركية (1.01 مليار دولار) لتقديم مساعدات عسكرية ومدنية وتجارية لأوكرانيا، خلال العام الجاري.

وسيخصص الصندوق، الذي وافق عليه غالبية أعضاء البرلمان، 5.4 مليار كرونة للمساعدات العسكرية، و1.2 مليار للمساعدات المدنية، و0.4 مليار لجهود الشركات الدنمركية في إعادة إعمار أوكرانيا.

ومن جانبه، قال وزير خارجية الدنمارك لارس راسموسن للصحفيين: "يمثل هذا إلى حد كبير انعكاسًا لرغبات أوكرانيا، التي أصبحت تتعلق الآن بإعادة الإعمار فضلًا عن المساعدات العسكرية والإنسانية".