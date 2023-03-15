بث مباشر مباراة ليفربول وريال مدريد يلا شوت match hd|ماتش ليفربول بث مباشر|مشاهدة مباراة ليفربول ضد ريال مدريد، مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر اليوم دوري ابطال اوروبا، وتلعب مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم الاربعاء فى تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفى تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت السعودية.

و ستقام مباراة الإياب بين ليفربول وريال مدريد على ملعب استاد ” سانتياغو برنابيو “، ويستضيف النادى الملكي فريق الريدز على ارضه ضمن منافسات الدور الـ 16 من بطولة دوري ابطال اوروبا.

و استطاع ريال مدريد تحقيق الفوز على ليفربول فى مباراة الذهاب على ارض النادي الإنجليزى آنفيلد، وحسم اللقاء بنتيجة 5-2 لصالح النادي الملكي.

وسيكون أمام محمد صلاح ورفاقه مهمة صعبة فيجب عليهم تسجيل أربعة أهداف فى شباك ريال مدريد لتحقيق الفوز، بشرط الا يسجل الريال أى هدف فى مرماه.

و يحتل ليفربول المركز الثانى فى ترتيب مجموعته فى دورى الأبطال برصيد 15 نقطة، جمعهم من لعب 6 لقاءات انتهت بفوز الريدز فى 5 مباريات وخسارة مباراة واحدة أمام ريال مدريد، وسجل صلاح ورفاقه 17 هدف خلال البطولة، بينما سكنت شباكه 6 أهداف.

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على الجانب الآخر يحتل ريال مدريد المركز الأول فى مجموعته بمجموع نقاط 13 نقطة، حيث حقق الفوز فى 4 مباريات وتعادل مرة وخسر مرة، واستطاع النادى الملكى تسجيل 15 هدف وسكنت شباكه 6 أهداف.

ترتيب ليفربول فى الدوري الإنجليزى

و بالنسبة للدوري الإنجليزي ” البريميرليج ” يحتل الريدز المركز السادس بمجموع نقاط 42 نقطة، وسجلوا 47 هدف وسكنت شباكهم 29.

و حقق ليفربول الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 وخسر فى ثماني مواجهات.

ترتيب ريال مدريد فى الدوري الإسباني

يحتل ريال مدريد المركز الثانى ووصافة الدوري الإسبانى برصيد 56 نقطة بفارق 9 نقاط عن المتصدر نادي برشلونة، وفاز ريال مدريد فى 17 مباراة وتعادل فى 5 وخسر فى 3.

و نجح لاعبو ريال مدريد فى تسجيل 50 هدف خلال 25 مباراة، ودخلت فى شباك النادي الملكي 19 هدف.