يلا شوت مباراة الريدز اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد YALLA SHOOT في دوري أبطال أوروبا | ماتش ليفربول مباشر يوتيوب

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بوابة الفجر

يلا شوت مباراة الريدز اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد YALLA SHOOT في دوري أبطال أوروبا | ماتش ليفربول مباشر يوتيوب ، ويستعد النجم المصري محمد صلاح، لقيادة فريقه ليفربول الإنجليزي في مواجهة قوية أمام ريال مدريد، اليوم الأربعاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

موعد مباراة ليفربول ضد الريال
مباراة ليفربول وريال مدريد تقام في تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، وتذاع على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

وخاض محمد صلاح 7 مواجهات ضد ريال مدريد مع روما الإيطالي وليفربول، وستكون المواجهة المقبلة هي الثامنة له، لكن لم يسعفه الحظ في الفوز على الفريق الإسباني، كما أنه لم يتمكن إلا من تسجيل هدفان وأسيست خلال المواجهات السابقة، وخرج منها بست خسائر وتعادل واحد.

ليفربول وريال مدريد

في حال تسجيل محمد صلاح في مباراة اليوم أمام ريال مدريد سيكون هداف النادي التاريخي في مرمى الميرنجي بمباريات الفريقين بدوري أبطال أوروبا منفصلًا عن جيرارد الذي يتقاسم معه الصدارة حاليًا.

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على الصعيد الفردي يسعى محمد صلاح إلى زيادة غلته التهديفية في دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل الوصافة بواقع 8 أهداف بفارق هدفين عن المتصدر إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي برصيد 10 أهداف.

ليفربول وريال مدريد.. أرقام محمد صلاح

وجاءت أرقام محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا قبل قمة الريال ضد ليفربول كالتالي:

عدد المباريات: 7

عدد الدقائق: 534

عدد الأهداف: 8

مجموع المحاولات: 23

عدد الأسيست: 2

دقة التمريرات: 80%

السرعة القصوى: 34.4 كم / ساعة

المسافة المقطوعة: 62.84 كم

متوسط الجري في المباراة: 8.98

أهداف داخل منطقة الجزاء: 8

أهداف بالقدم اليسرى: 8

فرص واضحة: 1

عدد المراوغات: 14

الريال ضد ليفربول



ويتصدر محمد صلاح ومعه البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، التشكيل المثالي لقمة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وفاز فريق الريال على نظيره ليفربول 5-2 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "أنفيلد"، ويسعي لتأكيد تفوقه على الريدز بملعبه وأمام جماهيره مساء اليوم.

ريال مدريد وليفربول

ووفقا لصحيفة "ذا أثلتيك "البريطانية، فإن التشكيل المثالي لقمة الريال ضد ليفربول  كالأتي:

حراسة المرمي: أليسون بيكر

خطالدفاع: روبرتسون، فان دايك، ميليتاو، كارفخال

خط الوسط: تشواميني، كامافينجا، مودريتش

خط الهجوم: محمد صلاح، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور

ريال مدريد ضد ليفربول

كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اختار الحكم الألماني فيليكس زوير حكمًا لمباراة ريال مدريد وليفربول فى إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

تعتبر آخر مباراة أدارها الحكم فيليكس زوير لفريق ريال مدريد في دوري الأبطال كانت أمام جلطة سراي فى الجولة الرابعة من دور المجموعات في موسم 2019/20 وانتهت بفوز الميرنجى 6-0

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