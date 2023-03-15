يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر يلا شووت يوتيوب Yalla Shoot، ينتظر متابعو بطولة دوري أبطال أوروبا حول العالم مباراة ريال مدريد ضد ليفربول، والتي من المقرر أن تُقام غدًا الأربعاء 15 مارس 2023، ضمن مباريات دور الستة عشر من الموسم الحالي 2022-2023 من البطولة.

وتنطلق صافرة مباراة الإياب في دور الـ 16 بـ دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول، غدًا في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة والأردن والسودان، والساعة 11 بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 9 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

مباراة ريال مدريد ضد ليفربول

مباراة ليفربول وريال مدريد - صورة أرشيفية

ويحل ليفربول ضيفًا على ريال مدريد على ملعب «سانتياجو برنابيو» في العاصمة الإسبانية، وذلك بعد مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا على ملعب «آنفليد» في مدينة ليفربول في شهر فبراير الماضي.

مباراة ريال مدريد القادمة

ليفربول ضد ريال مدريد في دور ال16 من دوري أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة - صورة أرشيفية

من المتوقع أن يواجه الفريق الإسباني ريال مدريد نظيره الإنجليزي ليفربول ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا، بهذا التشكيل:

التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد ضد ليفربول

- حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

- الدفاع: كارفاخال- ميليتاو- روديجر – ناتشو.

- الوسط: لوكا مودريتش- تشواميني- توني كروس.

- الهجوم: فالفيردي- فينيسيوس- كريم بنزيما.

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اضغط علي مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر

مباراة ليفربول القادمة

ليفربول ضد ريال مدريد في دور ال16 من دوري أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة - صورة أرشيفية

ومن المتوقع أن يخوض الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، مباراة فريقه القادمة أمام ريال مدريد ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا، بالتشكيل التالي:

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول ضد ريال مدريد

- حراسة المرمى: أليسون بيكر.

- الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

- الوسط: بايتيتش، فابينيو، جوردان هندرسون.

- الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ليفربول

ليفربول ضد ريال مدريد في دور ال16 من دوري أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة - صورة أرشيفية

تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا للشرق الأوسط، لذلك تُذاع مباراة ريال مدريد ضد ليفربول عبر شاشة بي إن سبورت الساعة 10 غدًا بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد وليفربول

ليفربول ضد ريال مدريد في دور ال16 من دوري أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة - صورة أرشيفية

وكان فريق ريال مدريد حقق فوزًا بفارق 3 أهداف على حساب ليفربول في مباراة الإياب ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا، التي أُقيمت بين الفريقين في شهر فبراير الماضي، إذ فاز الفريق الإسباني بـ5 أهداف مقابل هدفين فقط.

ويحتاج فريق ريال مدريد إلى الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدفين للتأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما يحتاج فريق ليفربول إلى الفوز بـ4 أهداف أو 3 أهداف في الوقت الأصلي للمباراة، لفرض شوطين إضافيين على المواجهة.