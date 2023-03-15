كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول Yalla shoot يلا شوت ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. Kooralive

بث مباشر
بوابة الفجر

كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول Yalla shoot يلا شوت ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. Kooralive ، مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري رابطة أبطال أوروبا ينتظرها الكثير من عشاق كرة القدم العالمية، ويلتقي ريال مدريد ضد ليفربول الأربعاء 15 مارس في إياب دور الـ16 لبطولة دوري رابطة أبطال أوروبا

وكانت نتيجة مباراة ليفربول وريال مدريد في ذهاب دور الـ16، انتهت بفوز ريال مدريد 5/2 لتزداد فرص فريق ريال مدريد في التاهل إلى الدور التالي.

ريال مدريد جاهز لمواجهة ليفربول

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا
يلتقي ريال مدريد ضد ليفربول الأربعاء 15 مارس، في إياب دور الـ16 لبطولة دوري رابطة أبطال أوروبا عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر والسودان وجنوب إفريقيا، والساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين وقطر والكويت وعمان، والساعة الثانية عشرة صباحًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة دبي وأبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول في دوري الأبطال

ستذيع قناة بي إن سبورتس مباراة ريال مدريد ضد ليفربول الأربعاء 15 مارس في إياب دور الـ16 لبطولة دوري رابطة أبطال أوروبا، المقرر لها عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ملعب مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري الأبطال

يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو مباراة ريال مدريد ضد ليفربول الأربعاء 15 مارس والمقرر لها عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، وذلك في إطار مباريات إياب دور الـ16 لبطولة دوري رابطة أبطال أوروبا.

 

اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر 

 

اضغط علي مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر

ليفربول ليفربول أمام ريال مدريد ليفربول ضد ريال مدريد ليفربول ضد ريال مدريد مباشر ليفربول لايف ليفربول مباشر ليفربول مباشر اليوم ليفربول وريال مدريد ليفربول وريال مدريد بث مباشر ليفربول وريال مدريد مباشر أهداف مباراة ليفربول وريال مدريد ريال مدريد بث مباشر بث مباشر ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وريال مدريد بث مباشر مباراة ليفربول وريال مدريد تشكيل مباراة ليفربول أمام ريال مدريد ماتش ليفربول وريال مدريد مباراة ليفربول وريال مدريد مباراة ليفربول اليوم بث مباشر مباراة ليفربول اليوم مباشر مباراة ليفربول اليوم مباشرة مباراة ليفربول اليوم مباشرة الان مباراة ليفربول بث مباشر مباراة ليفربول ضد ريال مدريد مباراه ليفربول مباشر مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول الان مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول مباشر الان مشادة مباراة ليفربول وريال مدريد مواجهات ليفربول وريال مدريد موعد مباراة ليفربول وريال مدريد نتيجة مباراة ليفربول وريال مدريد
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

عاجل| بسبب الأهلي.. صن داونز يعلن تحويل خالد علي منسق النادي للتحقيق

عاجل.. بطلان شطب عضويات إبراهيم عيسي وهناء حمزة من النادي الأهلي

عاجل.. الأهلي يتسبب في أزمة داخل صن داونز قبل مواجهة الهلال

بديل "كروس" المنتظر.. صفقة ضخمة على رادار ريال مدريد من داخل الليجا

طلب عاجل من كولر لإدارة الأهلي من أجل الموسم المقبل

فوز طنطا وجمهورية شبين وبلدية المحلة وأبو قير وتعادل سبورتنج في جولة ساخنة بالقسم الثاني

"بعد تأهل الأهلي والوداد".. فرص الزمالك في المشاركة بكأس العالم للأندية

"المال يصدم أحلام تشافي".. برشلونة يخسر صفقة الموسم