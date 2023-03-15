كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول Yalla shoot يلا شوت ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. Kooralive ، مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري رابطة أبطال أوروبا ينتظرها الكثير من عشاق كرة القدم العالمية، ويلتقي ريال مدريد ضد ليفربول الأربعاء 15 مارس في إياب دور الـ16 لبطولة دوري رابطة أبطال أوروبا

وكانت نتيجة مباراة ليفربول وريال مدريد في ذهاب دور الـ16، انتهت بفوز ريال مدريد 5/2 لتزداد فرص فريق ريال مدريد في التاهل إلى الدور التالي.

ريال مدريد جاهز لمواجهة ليفربول

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

يلتقي ريال مدريد ضد ليفربول الأربعاء 15 مارس، في إياب دور الـ16 لبطولة دوري رابطة أبطال أوروبا عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر والسودان وجنوب إفريقيا، والساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين وقطر والكويت وعمان، والساعة الثانية عشرة صباحًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة دبي وأبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول في دوري الأبطال

ستذيع قناة بي إن سبورتس مباراة ريال مدريد ضد ليفربول الأربعاء 15 مارس في إياب دور الـ16 لبطولة دوري رابطة أبطال أوروبا، المقرر لها عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ملعب مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري الأبطال

يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو مباراة ريال مدريد ضد ليفربول الأربعاء 15 مارس والمقرر لها عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، وذلك في إطار مباريات إياب دور الـ16 لبطولة دوري رابطة أبطال أوروبا.

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