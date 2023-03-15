3.3 مليار دولار صادرات مصر من الأسمدة خلال 2022



ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة صادرات مصر من الأسمدة سجلت 3.3 مليار دولار خلال 2022 مقابل 2.2 مليار دولار خلال 2021 بزيادة 1.1 مليار دولار أي بارتفاع 50.2%.

وأوضح الجهاز - في تقريره اليوم الأربعاء أن فرنسا تصدرت قائمة أعلى عشر دول استيرادا للأسمدة من مصر خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022، حيث سجلت قيمة صادرات مصر من الأسمدة لها 326.4 مليون دولار، يليها المملكة المتحدة بقيمة 325.1 مليون دولار.

وأضاف أن البرازيل جاءت بالمركز الثالث بقيمة 250.7 مليون دولار، ثم إيطاليا بقيمة 223.2 مليون دولار ثم الهند بقيمة 207.1 مليون دولار، ثم جاءت رومانيا بالمركز السادس وبلغت صادرات مصر إليها من الأسمدة 151.2 مليون دولار، ثم اليونان بقيمة 117.3 مليون دولار، ثم تركيا بقيمة 108.3 مليون دولار، ثم إسبانيا بقيمة 98.6 مليون دولار، وأخيرا بنجلادش بقيمة 95.8 مليون دولار.