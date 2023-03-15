3.3 مليار دولار صادرات مصر من الأسمدة خلال 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر


ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة صادرات مصر من الأسمدة سجلت 3.3 مليار دولار خلال 2022 مقابل 2.2 مليار دولار خلال 2021 بزيادة 1.1 مليار دولار أي بارتفاع 50.2%.

وأوضح الجهاز - في تقريره اليوم الأربعاء أن فرنسا تصدرت قائمة أعلى عشر دول استيرادا للأسمدة من مصر خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022، حيث سجلت قيمة صادرات مصر من الأسمدة لها 326.4 مليون دولار، يليها المملكة المتحدة بقيمة 325.1 مليون دولار.

وأضاف أن البرازيل جاءت بالمركز الثالث بقيمة 250.7 مليون دولار، ثم إيطاليا بقيمة 223.2 مليون دولار ثم الهند بقيمة 207.1 مليون دولار، ثم جاءت رومانيا بالمركز السادس وبلغت صادرات مصر إليها من الأسمدة 151.2 مليون دولار، ثم اليونان بقيمة 117.3 مليون دولار، ثم تركيا بقيمة 108.3 مليون دولار، ثم إسبانيا بقيمة 98.6 مليون دولار، وأخيرا بنجلادش بقيمة 95.8 مليون دولار.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قيمة صادرات مصر من الأسمدة قائمة أعلى عشر دول استيرادا للأسمدة من مصر المملكة المتحدة صادرات مصر من الاسمدة
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. قائمة غيابات الأهلي أمام القطن الكاميروني بدوري أبطال أفريقيا

عاجل| بسبب الأهلي.. صن داونز يعلن تحويل خالد علي منسق النادي للتحقيق

عاجل| اللحوم بـ 165 جنيه.. قائمة أسعار الدواجن والأسماك بمعرض أهلا رمضان مدينة نصر

عاجل.. بطلان شطب عضويات إبراهيم عيسي وهناء حمزة من النادي الأهلي

عاجل.. بشرى سارة من التموين لمزارعي البنجر بشأن أسعار التوريد

كولر يستقر على رباعي دفاع الأهلي أمام القطن الكاميروني

صلاح يقود الهجوم.. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.. هالاند يزيح صلاح عن الصدارة