يلا شوت ليفربول.. رابط بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد في ليالي دوري الأبطال.. Yalla shoot ، يعاني فريق ليفربول الإنجليزي، من عدة غيابات قبل مواجهة ريال مدريد اليوم الأربعاء، في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب "سانتياجو برنابيو".

الريال ضد ليفربول

يخوض فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، مباراة ريال مدريد، دون 4 لاعبين هم لويس دياز ونابي كيتا وجو جوميز وتياجو ألكانتارا على الترتيب بسبب إستمرار معاناتهم من الإصابة.

خسر فريق ليفربول 2-5 أمام ريال مدريد في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب "أنفيلد"، لكن يسعي الريدز للتعويض في البرنابيو وتحقيق المفاجأة والتأهل على حساب الملكي إلي دور الـ 8.

وإختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الحكم الألماني فيليكس زوير حكمًا لمباراة ريال مدريد وليفربول فى إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد ضد ليفربول

وتعتبر آخر مباراة أدارها الحكم فيليكس زوير لفريق ريال مدريد في دوري الأبطال كانت أمام جلطة سراي فى الجولة الرابعة من دور المجموعات في موسم 2019/20 وانتهت بفوز الميرنجى 6-0.

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