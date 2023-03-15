ads

يلا شوت ليفربول.. رابط بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد في ليالي دوري الأبطال.. Yalla shoot

بث مباشر
بوابة الفجر

يلا شوت ليفربول.. رابط بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد في ليالي دوري الأبطال.. Yalla shoot ، يعاني فريق ليفربول الإنجليزي، من عدة غيابات قبل مواجهة ريال مدريد اليوم الأربعاء، في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب "سانتياجو برنابيو". 

الريال ضد ليفربول 

يخوض فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، مباراة ريال مدريد، دون 4 لاعبين هم لويس دياز ونابي كيتا وجو جوميز وتياجو ألكانتارا على الترتيب بسبب إستمرار معاناتهم من الإصابة. 

خسر فريق ليفربول 2-5 أمام ريال مدريد في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب "أنفيلد"، لكن يسعي الريدز للتعويض في البرنابيو وتحقيق المفاجأة والتأهل على حساب الملكي إلي دور الـ 8. 

وإختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الحكم الألماني فيليكس زوير حكمًا لمباراة ريال مدريد وليفربول فى إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد ضد ليفربول

وتعتبر آخر مباراة أدارها الحكم فيليكس زوير لفريق ريال مدريد في دوري الأبطال كانت أمام جلطة سراي فى الجولة الرابعة من دور المجموعات في موسم 2019/20 وانتهت بفوز الميرنجى 6-0.

 

 

اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر 

 

اضغط علي مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر

ليفربول ليفربول أمام ريال مدريد ليفربول ضد ريال مدريد ليفربول ضد ريال مدريد مباشر ليفربول لايف ليفربول مباشر ليفربول مباشر اليوم ليفربول وريال مدريد ليفربول وريال مدريد بث مباشر ليفربول وريال مدريد مباشر أهداف مباراة ليفربول وريال مدريد ريال مدريد بث مباشر بث مباشر ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وريال مدريد بث مباشر مباراة ليفربول وريال مدريد تشكيل مباراة ليفربول أمام ريال مدريد ماتش ليفربول وريال مدريد مباراة ليفربول وريال مدريد مباراة ليفربول اليوم بث مباشر مباراة ليفربول اليوم مباشر مباراة ليفربول اليوم مباشرة مباراة ليفربول اليوم مباشرة الان مباراة ليفربول بث مباشر مباراة ليفربول ضد ريال مدريد مباراه ليفربول مباشر مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول الان مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول مباشر الان مشادة مباراة ليفربول وريال مدريد مواجهات ليفربول وريال مدريد موعد مباراة ليفربول وريال مدريد نتيجة مباراة ليفربول وريال مدريد
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. قائمة غيابات الأهلي أمام القطن الكاميروني بدوري أبطال أفريقيا

عاجل| بسبب الأهلي.. صن داونز يعلن تحويل خالد علي منسق النادي للتحقيق

عاجل| اللحوم بـ 165 جنيه.. قائمة أسعار الدواجن والأسماك بمعرض أهلا رمضان مدينة نصر

عاجل.. بطلان شطب عضويات إبراهيم عيسي وهناء حمزة من النادي الأهلي

عاجل.. بشرى سارة من التموين لمزارعي البنجر بشأن أسعار التوريد

كولر يستقر على رباعي دفاع الأهلي أمام القطن الكاميروني

صلاح يقود الهجوم.. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.. هالاند يزيح صلاح عن الصدارة