لبنان تبحث مع البنك الدولي تنفيذ قرض لاستيراد القمح



بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج والمدير الإقليمي جان كريستوف كاريه، المشاريع التي يقوم بها البنك الدولي في لبنان وخصوصا مسار تنفيذ اتفاقية قرض البنك لاستيراد القمح.

وتطرق الإجتماع إلى الإجراءات التي تتخذها وزارة الاقتصاد لضمان الأمن الغذائي للبنانيين، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الضاغطة.

وناقش سلام مع الوفد المشروع الجديد المتعلق بالأمن الغذائي "ذا جيت"، الذي يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في لبنان من خلال الزراعة والطاقة البديلة ومشاريع الري.

كما شدد على ضرورة استكمال دعم شبكة الأمان الاجتماعي وزيادة عدد المستفيدين خلال الأشهر المقبلة.

في سياق متصل، أكد سلام الحرص على تأمين الاستقرار على مستوى رغيف الخبز وهو ما تحقق من خلال اتفاقية القرض والإجراءات التي تتخذها الوزارة لمنع التلاعب بالخبز.