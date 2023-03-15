بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد يلا شوت LIVE NOW في دوري الأبطال مشاهدة ليفربول ضد ريال مدريد هدف صلاح العالمي، يتفوق نادى ليفربول الذى يلعب بين صفوفه الدولى المصرى محمد صلاح فى القيمة التسويقية على حساب نظيره ريال مدريد بواقع 931 مليون يورو للريدز، مقابل 851 للميرنجى، وذلك قبل مواجهة الفريقين مساء اليوم في دوري أبطال أوروبا.

بينما يعتلى فينسيوس جونيور قائمة أغلى لاعبى اللقاء بواقع 120 مليون يورو، بينما يتصدر محمد صلاح الأغلى فى النادى الإنجليزى بقيمة 80 مليون يورو.



موعد مباراة ليفربول وريال مدريد

يلتقى فريقا ليفربول وريال مدريد فى العاشرة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن إياب دور الـ16 من بطولة دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى 2022-2023.

كانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 5-2 على حساب ليفربول في ملعب الأنفيلد فى كبرى مفاجآت دورى أبطال أوروبا بعدما انهار الريدز أمام هجوم الميرنجى رغم تقدمهم في البداية بهدفين نظيفين.

ليفربول وريال مدريد

ويسعى ليفربول للثأر من الهزيمة الثقيلة التى تلقاها أمام الريال فى مباراة الذهاب والتمسك بأمل التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال أوروبا خاصة وأنه يحتاج إلى 3 أهداف نظيفة لمعادلة النتيجة بين الفريقين.

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ويعول نادي ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق على إمكانات نجمه المصري محمد صلاح في تحويل مسار المباراة لصالح الريدز خاصة وأن الريدز لن يقبل الخروج المهين من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة القاسية في الجولة الماضية.



ليفربول وريال مدريد

واختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الحكم الألماني فيليكس زوير حكمًا لمباراة ليفربول وريال مدريد وتعتبر آخر مباراة أدارها الحكم لفريق ريال مدريد في دوري الأبطال كانت أمام جالاتا سراي فى الجولة الرابعة من دور المجموعات في موسم 2019/20 وانتهت بفوز الميرنجى 6-0.



تاريخ مواجهات ليفربول وريال مدريد

وتاريخيا التقى ليفربول وريال مدريد فى 10 مباريات بالبطولات الأوروبية قبل مباراة اليوم استطاع فيها الميرنجي الفوز في 6 مواجهات والتعادل في 1 و3 انتصارات لصالح الريدز.

ليفربول وريال مدريد

وسجل ريال مدريد في تاريخ لقاءات الفريقين 16 هدفًا بينما أحرز لاعبو ليفربول 10 أهداف، بينما يعتلي الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما قائمة هدافي مباريات الناديين بواقع 6 أهداف سجلها يليه فينسيوس جونيور 5، ومحمد صلاح وستيفن جيرارد هدفين لكل منهما.

وحال تسجيل محمد صلاح في مباراة اليوم أمام ريال مدريد سيكون هداف النادي التاريخي في مرمى الميرنجي بمباريات الفريقين بدوري أبطال أوروبا منفصلًا عن جيرارد الذي يتقاسم معه الصدارة حاليًا.

مباراة ليفربول وريال مدريد

وعلى الصعيد الفردي يسعى محمد صلاح إلى زيادة غلته التهديفية في دوري أبطال أوروبا، حيث يمتلك 8 أهداف في وصافة الترتيب، خلف النجم النرويجي هالاند مهاجم مانشستر سيتي المتصدر بـ10 أهداف.