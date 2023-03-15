يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد ‘‘ لقاء الحسم ‘‘ بث مباشر يلا شووت يوتيوب Yalla Shoot، يحل فريق ليفربول الإنجليزي، ضيفا على فريق ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، في بطولة دوري أبطال أوروبا، في إياب دور الـ16، موسم 2022/23، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ويأمل ليفربول في تحقيق العودة التاريخية والتأهل من قلب العاصمة الإسبانية، على الرغم من صعوبة المباراة، وخسارة الفريق في مباراته الأخيرة بالدوري الإنجليزي أمام بورنموث 1-0.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز كبير لريال مدريد، بخمسة أهداف مقابل هدفين، على ملعب أنفيلد، حيث افتتح ليفربول التسجيل بهدفين، ليسجل النادي الملكي بعد ذلك خمسة أهداف متتالية.

معلق مباراة ليفربول وريال مدريد

سيعلق عصام الشوالي على أحداث المباراة مساء اليوم.

يعود جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، محمد صلاح، لمواجهة ريال مدريد من جديد في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022/2023 يوم غدًا، الأربعاء.

ويحل ليفربول ضيفًا على ملعب "سانتياجو برنابيو" في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت "القاهرة" بقيادة الحكم الألماني الدولي، فيليكس زوير، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت في ملعب "أنفيلد" بنتيجة كبيرة لصالح ريال مدريد 2-5.

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ووصفت صحيفة "ماركا" مواجهة ريال مدريد بالنسبة لقائد منتخب مصر بالكابوس الدائم، حيث لم يفز محمد صلاح أمام الملكي في أي مباراة سواء كان مع روما أو مع ليفربول لقد خسر 5 مباريات وتعادل في واحدة، منهم نهائيين في دوري أبطال أوروبا وسجل هدفين.

مازال محمد صلاح يبحث عن فوزه الأول على حساب ريال مدريد، وبالتالي، فمواجهة وصيف الدوري الإسباني الحالي ليس بالخبر السعيد، لأنه إذا كان قد فاز على ريال مدريد في أيًا من نهائي 2018 أو 2022 لكان حصل على الكرة الذهبية.

اصابة محمد صلاح مع راموس في عام 2018

محمد صلاح والحظ السيء أمام ريال مدريد

عانى محمد صلاح من الحظ السيء في مباريات ريال مدريد، في عام 2018، لقد تعرض الفرعون المصري لإصابة قوية بعد احتكاك قوي مع سيرجيو راموس وأصيب كتفه ولم يشارك في كأس العالم في روسيا سوى في مباراة السعودية الأخيرة في دور المجموعات مع منتخب مصر.

وفي العام الماضي، تواصل الحظ السيء حيث وقف تيبو كورتوا أمام هجمات محمد صلاح وتصدى لأكثر من كرة حرمت مهاجم ليفربول من تسجيل أي هدف في نهائي دوري أبطال أوروبا.