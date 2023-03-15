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كورة اون لاين بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم Kooraonline

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بوابة الفجر

كورة اون لاين بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم Kooraonline ،،يحلم فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، بتحقيق معجزة كروية أمام ريال مدريد الإسبانى، من أجل حسم تأهله للدور ربع النهائي للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

موعد مباراة ليفربول ضد الريال

ويستعد محمد صلاح، لقيادة فريقه ليفربول في مواجهة قوية أمام ريال مدريد، اليوم الأربعاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

مباراة ليفربول وريال مدريد تقام في تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، وتذاع على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

وخسر الريدز على أرضه ووسط جماهيره أمام الفريق الملكى، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في ذهاب دور الستة عشر، ليصبح محمد صلاح ورفاقه مطالبين بتسجيل 4 أهداف لحسم التأهل مباشرة لربع النهائي أو على الأقل 3 أهداف دون رد للجوء إلى الأشواط الإضافية في مواجهة بعد غد الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو".

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ويأتي أبرز 20 رقمًا من مواجهات ليفربول ضد ريال مدريد والفرق الإسبانية قبل موقعة دوري الأبطال كتالي:  

ليفربول ضد الفرق الاسبانية أوروبيًا:

كورة اون لاين بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم Kooraonline

31   مواجهة

10   فوز

8   تعادل

13  هزيمة

38   سجل

43   تلقى

أرقام ليفربول ضد ريال مدريد في المسابقات الأوروبية:

10  مباريات

3  فوز

6  خسارة

1  تعادل

سجل 10

تلقى 16

اكبر فوز للريدز في 2009 على انفيلد 4-0

محمد صلاح الأكثر تهديفيا بهدفين

يورجن كلوب ضد الفرق الاسبانية بمسيرته:

30مباراة

10 فوز

7  تعادل

13 هزيمة

44  سجل

48 تلقى

الريال ضد ليفربول.. أرقام محمد صلاح ضد الأندية الإسبانية


ونستعرض فى التقرير التالى تاريخ محمد صلاح ضد الأندية الإسبانية قبل مباراة ليفربول ضد الريال بالأرقام التالية..

كورة اون لاين بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم Kooraonline
20 مباراة

5 انتصارات 

4 تعادلات 

11 خسارة 

5 أهداف

4 أسيست
 

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