يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر يلا شووت يوتيوب Yalla Shoot
يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدري بث مباشر يلا شووت يوتيوب Yalla Shoot، محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، يخوض فريقه الريدز اليوم أمام نظيره ريال مدريد في جولة الإياب لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الكروي 2022-2023.
موعد مباراة ليفربول وريال مدريد
ينطلق اللقاء بين الفريقين عند الساعة التاسعة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر والعاشرة بتوقيت القاهرة- مصر والأردن والسودان وجنوب إفريقيا والحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر والثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظبي.
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معلق مباراة ليفربول وريال مدريد
عصام الشوالي