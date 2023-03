يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر يلا شووت يوتيوب Yalla Shoot

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدري بث مباشر يلا شووت يوتيوب Yalla Shoot، محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، يخوض فريقه الريدز اليوم أمام نظيره ريال مدريد في جولة الإياب لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الكروي 2022-2023.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد

ينطلق اللقاء بين الفريقين عند الساعة التاسعة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر والعاشرة بتوقيت القاهرة- مصر والأردن والسودان وجنوب إفريقيا والحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر والثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظبي.

beIN 4K HDR

beIN Sports 1 HD Premium

Kanal A Slovenija

Tring Sport 1 HD

TVi portugal

Digi Sport 1 HD Romania

beIN Sports HD 1 English

TVP 1 HD

BT Sport 1 HD

Match Football 2

Arena Sport 1 HD Croatia

Match! TV

CBC Sport HD

Eleven Sports 1 HD portugal

Sky Sport Austria 2 HD

beIN Sports Connect

Virgin Media Two

C More Sport 1 HD fin

Arena Sport 1 HD Premium Serbia

معلق مباراة ليفربول وريال مدريد

عصام الشوالي

