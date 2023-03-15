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يلا شوت Reds | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا | مباراة ليفربول اليوم مباشر يوتيوب

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بوابة الفجر

يلا شوت Reds | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا | مباراة ليفربول اليوم مباشر يوتيوب، يبحث الملايين من عشاق الساحرة المستديرة عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى الريدز لتحقيق الريمونتادا في ليلة أوروبية بامتياز تأتيكم على ملعب سانتياجو بيرنابيو، بإياب دور الستة عشر من التشامبيونزليج.

مباراة ليفربول وريال مدريد تأتي مساء اليوم، بعد أسبوعين من لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب أنفيلد، وانتهى بتفوق الملكي بخمسة أهداف مقابل هدفين، في ليلة شهدت تألق الثنائي فينسيوس جونيور وكريم بنزيما وأحرز كل منهما ثنائية، بالإضافة إلى هدف البرازيلي إيدير ميليتاو.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا

ويمكنكم متابعة مباراة ليفربول وريال مدريد في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 8:00 مساء بتوقيت جرينتش، الساعة 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر 

 

اضغط علي مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر

 

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

قمة ليفربول وريال مدريد الليلة ستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 بريميوم بتعليق عصام الشوالي.

Kanal A Slovenija

Tring Sport 1 HD

TVi portugal

Digi Sport 1 HD Romania

beIN Sports HD 1 English

TVP 1 HD

BT Sport 1 HD

Match Football 2

Arena Sport 1 HD Croatia

Match! TV

CBC Sport HD

Eleven Sports 1 HD portugal

Sky Sport Austria 2 HD

beIN Sports Connect

Virgin Media Two

C More Sport 1 HD fin

Arena Sport 1 HD Premium Serbia

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ليفربول

ويخوض نادي ريال مدريد مباراة الليلة أمام نظيره ليفربول بعناصره الأساسية في مقدمتها كريم بنزيما، ونستعرض التشكيلة المتوقعة للملكي على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، روديجر، كامافينجا.

خط الوسط: لوكا مودريتش، تشواميني، توني كروس.

خط الهجوم: فالفيردي، بنزيما، فينيسيوس جونيور.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ريال مدريد

ومن المنتظر أن يدخل ليفربول مواجهة ريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء، بتشكيلة تضم الأسماء التالية:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

في خط الوسط: إليوت، فابينيو، جوردان جيمس ميلنر.

في خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، دارون نونيز.

 

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