ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وانخفاض البنزين الأسبوع الماضي

الاقتصاد
بوابة الفجر

 قالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن المخزونات الأمريكية من النفط الخام ارتفعت بينما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وارتفعت مخزونات الخام 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من مارس آذار إلى 480.1 مليون برميل. وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز زيادة 1.2 مليون برميل.

وذكرت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت بواقع 1.9 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن معدل استهلاك الخام بالمصافي ارتفع بمقدار 431ألف برميل يوميا بينما ارتفع معدل تشغيل المصافي 2.2 نقطة مئوية في ذلك الأسبوع.

وأوضحت الإدارة أن مخزونات البنزين الأمريكية انخفضت 2.1 مليون برميل في الأسبوع نفسه إلى 236 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض 1.8 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 2.5 مليون برميل في الأسبوع نفسه إلى 119.7 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاضها 1.2 مليون برميل.

وأشارت الإدارة إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام هبط 1.72 مليون برميل يوميا.

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