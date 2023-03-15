يلا شوت Mo Salah | مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا | مباراة ليفربول اليوم بث مباشر live يلا شوت، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء صوب ملعب "سانتياجو برنابيو" لمتابعة المباراة المرتقبة ريال مدريد ضد ليفربول الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

يلا شوت Mo Salah | مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا | مباراة ليفربول اليوم بث مباشر live يلا شوت

الريال ضد ليفربول

انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز ريال مدريد في جولة الذهاب بنتيجة 5-2 على حساب ليفربول في ملعب الأنفيلد في كبرى مفاجآت دوري أبطال أوروبا بعدما انهار الريدز أمام هجوم الميرنجي رقم تقدمهم في البداية بهدفين نظيفين.

ويسعى نادي ليفربول للثأر من الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أمام الريال في مباراة الذهاب والتمسك بأمل التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال أوروبا خاصة وأنه يحتاج إلى 3 أهداف نظيفة لمعادلة النتيجة بين الفريقين، فى مهمة شبه مستحيلة أمام حامل اللقب والأكثر تتويجًا بدوري الأبطال، فى مباراة صعبة بالعاصمة الإسبانية.

يلا شوت Mo Salah | مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا | مباراة ليفربول اليوم بث مباشر live يلا شوت

ويعول نادي ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق على إمكانات نجمه المصري محمد صلاح في تحويل مسار المباراة لصالح الريدز خاصة وأن الريدز لن يقبل الخروج المهين من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة القاسية في الجولة الماضية.

اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الحكم الألماني فيليكس زوير حكمًا لمباراة ريال مدريد وتعتبر آخر مباراة أدارها الحكم لفريق ريال مدريد في دوري الأبطال كانت أمام جالاتا سراي فى الجولة الرابعة من دور المجموعات في موسم 2019/20 وانتهت بفوز الميرنجى 6-0.

وتاريخيا التقى ريال مدريد ضد ليفربول في 10 مباريات بالبطولات الأوروبية قبل مباراة اليوم استطاع فيها الميرنجي الفوز في 6 مواجهات والتعادل في 1 و3 انتصارات لصالح الريدز.

وسجل ريال مدريد في تاريخ لقاءات الفريقين 16 هدفًا بينما أحرز لاعبو ليفربول 10 أهداف، بينما يعتلي الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما قائمة هدافي مباريات الناديين بواقع 6 أهداف سجلها يليه فينسيوس جونيور 5، ومحمد صلاح وستيفن جيرارد هدفين لكل منهما.

وفي حال تسجيل محمد صلاح في مباراة اليوم أمام ريال مدريد سيكون هداف النادي التاريخي في مرمى الميرنجي بمباريات الفريقين بدوري أبطال أوروبا منفصلًا عن جيرارد الذي يتقاسم معه الصدارة حاليًا.

ويتفوق نادي ليفربول في القيمة التسويقية على حساب ريال مدريد بواقع 931 مليون يورو للريدز، مقابل 851 للميرنجي بينما يعتلي فينسيوس جونيور قائمة أغلى لاعبي اللقاء بواقع 120 مليون يورو، بينما يتصدر محمد صلاح الأغلى في النادي الإنجليزي بقيمة 80 مليون يورو.

وعلى الصعيد الفردي يسعى محمد صلاح إلى زيادة غلته التهديفية في دوري أبطال أوروبا بعدما تصدر في الجولة الماضية الترتيب بواقع 8 أهداف بفارق هدفًا عن كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الذي ودع المسابقة أمام بايرن ميونخ وباتت أماله في التواجد بصدارة الترتيب مستبعدة نهائيًا.

ويأتي التشكيل المتوقع لنادي ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمي: كورتوا

الدفاع: كامافينجا - ناتشو - ميليتاو - كارفاخال

خط الوسط: كروس - تشواميني - مودريتش

الهجوم: فينيسيوس - رودريجو – فالفيردي

بينما يتوقع دخول ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتى، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: فابينو، باجستيك، أليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، جاكبو.