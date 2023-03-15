يلا شوت: مشاهدة ماتش ليفربول وريال مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا، اهتمت الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء بالعديد من الأحداث المهمة على رأسها قمة الريال ضد ليفربول المقرر إقامتها العاشرة مساء اليوم، فى إياب دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا، وسباعية مان سيتى أمام لايبزيج والتى أحرز منها إيرلينج هالاند خماسية تاريخية بمسابقة تشامبيونزليج.

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية، صورة النجم المصرى محمد صلاح جناح ليفربول والبرازيلى فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، تحت عنوان "تنبيه أحمر، أنشيلوتى يطلب أقصى قدر من الحذر على الرغم من نتيجة 2-5 فى الذهاب "مباراة الذهاب لا تحسب، سنلعب من أجل الفوز".

وأضافت الصحيفة "محمد صلاح ضد لعنته، فينيسيوس ضد ضحيته المفضلة".



فيما جاء على صدر غلاف صحيفة "ماركا" الإسبانية عنوان " دع الليالى الكبرى تستمر، البرنابيو لا يريد أى مخاوف ويسعى لإغلاق تأهله إلى ربع النهائى".

اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر



بينما تحدثت صحيفة "ديلي ستار "الإنجليزية، عن سباعية مان سيتي ضد لايبزيج قائله: "إيرلينج يحطم الأرقام القياسية بخمسة أهداف فى انتصار ساحق".

وعن قمة الريال ضد ليفربول، علقت قائلة "فرصة الريدز 1%"، في إشارة إلى تصريحات يورجن كلوب بشأن حظوظ ليفربول أمام ريال مدريد".



وتصدر النرويجى إيرلينج هالاند نجم مان سيتى غلاف صحيفة "ديلى إكسبريس" الإنجليزية، بعد الخماسية التى مزق بها شباك لايبزيج، بعنوان "الأرقام القياسية تتعثر فى مداهمات أهداف هالاند".



ونشرت صحيفة "ديلى ميرور" البريطانية: عنوان "هالاند يجعلها تبدو سهلة للغاية مع دخوله عالم الشهرة بانفجار تهديفي لا يصدق للسيتي".