كورة لايف.. بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم Kooralive

يفتح استاد سانتياغو بيرنابيو أبوابه لاستضافة قمة من العيار الثقيل، تجمع بين ريال مدريد وليفربول في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

وضع الريال قدمًا في ربع النهائي بالفوز في الذهاب بخمسة أهدافٍ لهدفين، لكن النظر لتاريخ الريدز يعطي مؤشر كبير على أن الأمور لن تُحسم إلا مع نهاية مباراة العودة.

ليفربول هو صاحب الريمونتادا الأشهر في التاريخ بدوري أبطال أوروبا، حين قلب تأخره بثلاثة أهدافٍ نظيفة إلى تعادل في نهائي إسطنبول 2005، ورفع الكأس بركلات الترجيح، كما أنه نجح في التأهل منذ سنواتٍ قليلة على حساب برشلونة في ظروفٍ مشابهة.

تأهل ريال مدريد من مجموعات دوري الأبطال كمتصدر للمجموعة الأولى بجانب لايبزيغ، أما الريدز فصعد من المركز الثاني في مجموعته خلف الفريق الأفضل في الدوري الإيطالي وربما في العالم هذا الموسم نابولي.

متى موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2023؟

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، هو يوم الأربعاء القادم الموافق 15 مارس 2023.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول بدوري الأبطال 2023؟

مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية هي الناقل الحصري للبطولات الأوروبية، سواء للأندية أو للمنتخبات في الشرق الأوسط والوطن العربي من المحيط للخليج.

اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر

في مقدمة هذه المسابقات دوري أبطال أوروبا بالتأكيد، وستخصص لبث مباراة ريال مدريد وليفربول قناتي "beIN Sports 1 HD Premium"، و"beIN 4K HDR".

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وريال مدريد؟

يمكن للجماهير العربية متابعة البث المباشر لمباريات دوري أبطال أوروبا 2022-23 عبر الإنترنت من خلال خدمتين؛ الأولى هي "بي إن كونكت" الخاصة بالمجموعة القطرية.

أمّا الثانية فهي خدمة "TOD"، والتي تنقل جميع مباريات البطولات الحصرية في شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، سواءً دوري الأبطال أو غيرها من المسابقات.

ما تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ليفربول؟

سيبدأ كارلو أنشيلوتي مباراة ريال مدريد وليفربول في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بنفس طريقته المعتادة، على أن يعتمد على التشكيل التالي..

تشكيلة ريال مدريد ضد ليفربول: 4-3-3

تيبو كورتوا

ناتشو - أنطونيو روديغير - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

توني كروس - أورليان تشواميني - لوكا مودريتش

فينيسوس جونيور - كريم بنزيما - فيديريكو فالفيردي

ما تشكيل ليفربول المتوقع ضد ريال مدريد؟

سيدفع يورغن كلوب بالتأكيد بأفضل عناصره في مباراة ريال مدريد وليفربول، وذلك بُغية صنع تاريخ جديد والتأهل بريمونتادا على حساب الملكي، ومن المتوقع أن يبدأ اللقاء بالتشكيل التالي..

تشكيلة ليفربول ضد ريال مدريد: 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - ترينت ألكساندر آرنولد

ستيفان بايتشيتش - فابينيو - جوردان هندرسون

ديوغو جوتا - كودي جاكبو - محمد صلاح