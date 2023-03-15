يلا شوت مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد يلا شووت في دوري أبطال أوروبا | ماتش ليفربول مباشر يوتيوب، موعد جديد مع المتعة والإثارة في عالم الساحرة المستديرة يترقبه الملايين حول العالم في ظل المواجهة القوية التي يخوضها فريق ريال مدريد الإسباني ضد ليفربول الإنجليزي في إطار مباريات إياب دور الـ 16 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يخوض الريال مباراة اليوم متسلحًا بأرضه وجمهوره في مواجهة ليفربول الذي سيخوض المباراة بقوة منذ الدقيقة الأولى متمسكًا بالأمل رغم إدراكه أن مهمته تبدو شبه مستحيلة من الناحية العملية.

ريال مدريد يدخل مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد حسمه مباراة الذهاب التي أقيمت على أرض ملعب الأنفيلد بنتيجة 5-2 حيث سقط ليفربول على أرضه ووسط جمهوره أمام هجمات الريال.

مهمة الريال اليوم لن تكون سهلة بكل المقاييس في ظل رغبة ليفربول في رد اعتباره أمام غريمه الأسباني وخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي في البطولة القارية.

من الناحية العملية يحتاج ليفربول لتسجيل 3 أهداف نظيفة في مرمى الريال كي يعبر على أكتاف لاعبيه إلى الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا وهو ما يبدو بالغ الصعوبة بكافة المقاييس.

نتائج مواجهات ريال مدريد ضد ليفربول

الأرقام تشير إلى أن 10 مواجهات جمعت ريال مدريد ضد ليفربول منذ عام 1981 قبل المباراة الحاسمة التي يخوضها الفريقان مساء اليوم في دوري أبطال أوروبا وبصورة واضحة ينحاز التاريخ إلى الريال الذي فاز في 6 مباريات بينما لم يحسم ليفربول لصالحه سوى 3 مباريات فقط في حين انتهى لقاء واحد جمع بين الفريقين بالتعادل.

وفيما يتصل بحصيلة استطاع ريال مدريد أن يحرز 16 هدفا في مقابل 13 هدفا سجلها ليفربول

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