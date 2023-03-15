يلا شوت Liverpool | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم في ليالي حسم دوري ابطال أوروبا، وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما قد توصل لاتفاق نهائي من أجل تجديد عقده مع النادي الملكي قبل ساعات من مباراة ليفربول وريال مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة ليفربول وريال مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في العاشرة مساء اليوم، الأربعاء على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" من أجل التأهل إلى ربع النهائي.

ليفربول وريال مدريد | كريم بنزيما يتفق على تجديد عقده

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن كريم بنزيما توصل لاتفاق بالفعل مع مسؤولي نادي ريال مدريد من أجل تجديد العقد لمدة موسم إضافي، حتى يونيو 2024 بعد مفاوضات طويلة بين الطرفين.

ويتبقى فقط توقيع كريم بنزيما على العقد الجديد قبل الإعلان رسميًا عن تجديد عقده مع النادي الملكي بعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، ليستمر مع الفريق في السنوات القادمة.

وانضم كريم بنزيما إلى نادي ريال مدريد في الانتقالات الصيفية من عام 2009، ليستمر بقميص الميرنجي لفترة وصلت إلى 14 عامًا حتى الآن، حقق خلالها كل الألقاب الممكنة.

وشارك كريم بنزيما قبل مواجهة ليفربول وريال مدريد في 27 مباراة على مدار الموسم الحالي في مختلف البطولات، سجل خلالهم 18 هدفًا وصنع 5 أهداف أخرى.

يُذكر أن مباراة الذهاب بين ليفربول وريال مدريد قد انتهت بفوز بطل إسبانيا بخمسة أهداف مقابل هدفين على ملعب "آنفيلد رود" خلال شهر فبراير الماضي.

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