مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد يلا شوت بث مباشر yalla shoot كورة اون لاين مباراة ليفربول بث مباشر دون تقطيع، يصطدم فريقا ريال مدريد وليفربول الذى يلعب بين صفوفه الدولى المصرى محمد صلاح، على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن إياب دور الـ16 من بطولة دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى 2022-2023.



موعد مباراة ريال مدريد وليفربول

من المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء في مباراة قوية بين الفريقين ببطولة دورى أبطال أوروبا، على أن تذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز ريال مدريد في جولة الذهاب بنتيجة 5-2 على حساب ليفربول في ملعب الأنفيلد في كبرى مفاجآت دوري أبطال أوروبا بعدما انهار الريدز أمام هجوم الميرنجي رقم تقدمهم في البداية بهدفين نظيفين.

ويسعى ليفربول للثأر من الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أمام الريال في مباراة الذهاب والتمسك بأمل التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال أوروبا خاصة وأنه يحتاج إلى 3 أهداف نظيفة لمعادلة النتيجة بين الفريقين.

ريال مدريد وليفربول

ويعول نادي ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق على إمكانات نجمه المصري محمد صلاح في تحويل مسار المباراة لصالح الريدز خاصة وأن الريدز لن يقبل الخروج المهين من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة القاسية في الجولة الماضية.

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الحكم الألماني فيليكس زوير حكمًا لمباراة ريال مدريد وتعتبر آخر مباراة أدارها الحكم لفريق ريال مدريد في دوري الأبطال كانت أمام جالاتا سراي فى الجولة الرابعة من دور المجموعات في موسم 2019/20 وانتهت بفوز الميرنجى 6-0.

اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر

تاريخيا التقى ريال مدريد ضد ليفربول في 10 مباريات بالبطولات الأوروبية قبل مباراة اليوم استطاع فيها الميرنجي الفوز في 6 مواجهات والتعادل في 1 و3 انتصارات لصالح الريدز.

الريال ضد ليفربول

وسجل ريال مدريد في تاريخ لقاءات الفريقين 16 هدفًا بينما أحرز لاعبو ليفربول 10 أهداف، بينما يعتلي الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما قائمة هدافي مباريات الناديين بواقع 6 أهداف سجلها يليه فينسيوس جونيور 5، ومحمد صلاح وستيفن جيرارد هدفين لكل منهما.

ريال مدريد وليفربول

وحال تسجيل محمد صلاح في مباراة اليوم أمام ريال مدريد سيكون هداف النادي التاريخي في مرمى الميرنجي بمباريات الفريقين بدوري أبطال أوروبا منفصلًا عن جيرارد الذي يتقاسم معه الصدارة حاليًا.

ليفربول وريال مدريد

ويتفوق نادي ليفربول في القيمة التسويقية على حساب ريال مدريد بواقع 931 مليون يورو للريدز، مقابل 851 للميرنجي بينما يعتلي فينسيوس جونيور قائمة أغلى لاعبي اللقاء بواقع 120 مليون يورو، بينما يتصدر محمد صلاح الأغلى في النادي الإنجليزي بقيمة 80 مليون يورو.